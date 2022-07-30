MİT'ten kritik operasyon! İstanbul Güngören'deki bombalı saldırının faili Nüsret Tebiş etkisiz hale getirildi

MİT, 2008 yılında İstanbul Güngören'deki bombalı saldırının faili olan Rüstem kod adlı PKK'lı terörist Nüsret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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MİT'ten kritik operasyon! İstanbul Güngören'deki bombalı saldırının faili Nüsret Tebiş etkisiz hale getirildi

Alınan bilgilere göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 27 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul Güngören'de PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırının faillerinden olan terör örgütü PKK mensubu Rüstem kod adlı Nüsret Tebiş'in Suriye'ye geçtiğini tespit etti.

Çalışmalarını hızlandıran MİT, Tebiş'in Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Haseke şehrinde bir evde saklandığını belirledi. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda Tebiş'i etkisiz hale getirildi.

MİT'ten kritik operasyon! İstanbul Güngören'deki bombalı saldırının faili Nüsret Tebiş etkisiz hale getirildi

UZUN ZAMANDIR ARANIYORDU

18 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 1258 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan ve firari sanık olarak aranan Tebiş'in, örgüte 1995'te Siirt'in Baykan ilçesinden katıldığı, daha sonra Demokratik Halk Partisinin (DEHAP) İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü ilçe teşkilatlarında görev yaptığı, bu dönemde PKK adına faaliyet yürüttüğü, Güngören saldırısının ardından Irak'ın kuzeyine kaçtığı öğrenildi.

MİT'ten kritik operasyon! İstanbul Güngören'deki bombalı saldırının faili Nüsret Tebiş etkisiz hale getirildi

NE OLMUŞTU?

27 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul'un Güngören ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda ilk olarak Medrese Caddesi'ndeki bomba patlamış, burada yaralananlara yardım etmek isteyenler toplandığı sırada çöp kutusuna bırakılan ikinci bombanın infilak etmesi sonucu 5'i çocuk 18 kişi ölmüş, 154 kişi yaralanmıştı.

MİT'ten kritik operasyon! İstanbul Güngören'deki bombalı saldırının faili Nüsret Tebiş etkisiz hale getirildi

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