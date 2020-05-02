MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon : 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİT, terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak Gara bölgesindeki kampınde gerçekleştirdiği nokta operasyonla 2 teröristi etkisiz hale getirdi.
MİT, terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak Gara bölgesindeki kampınde gerçekleştirdiği nokta operasyonla 2 teröristi etkisiz hale getirdi.
Terör örgütü PKK'ya Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonlara bir yenisi eklendi. MİT, Kuzey Irak'ın Gara Bölgesi'nde 1 Mayıs'ta düzenlendiği nokta operasyonda iki teröristi etkisiz hale getirdi.
Kaynak: DHA
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