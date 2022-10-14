MİT'ten nefes kesen operasyon: PKK/YPG'nin sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonla karargahı Suriye Şeddade’de bulunan PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı genel sorumlusu Nejdet Dağlarer’i etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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MİT'ten nefes kesen operasyon: PKK/YPG'nin sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirildi

“Geli Serhat” kod adlı Nejdet Dağlarer, Türkiye’de gösterdiği faaliyetler ve Suriye’de TSK’ya yönelik eylemleri nedeniyle MİT’in hedef listesine girmişti.

ELİNDEN YARALANMIŞTI

Terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına 2009’da katılan Dağlarer, 2012 yılında Hakkari’nin İran sınırında yer alan Şemzinan bölgesinde silahlı faaliyetlerine devam etti. Bölgede bulunduğu süre zarfında güvenlik güçleriyle girdiği bir çatışmada elinden yaralandı.

MİT'ten nefes kesen operasyon: PKK/YPG'nin sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirildi

TERÖRİST FAALİYETLERİNDE AKTİF ROL ALDI

Türkiye içerisindeki faaliyetlerinden sonra 2016 yılında Irak’a, oradan da Suriye’ye geçen Nejdet Dağlarer, uzun bir süre Halep bölgesinde faaliyet gösterdi. Suriye’deki terörist faaliyetleri esnasında Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında yönlendirici olarak aktif rol aldı.

MİT'ten nefes kesen operasyon: PKK/YPG'nin sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirildi

ÇAVREŞ TUGAYININ SORUMLUSUYDU

2020 yılında örgütün sözde Kobani (Ayn El Arab) eyaleti tünel ve mevzilendirme sorumlusu olan Dağlarer, etkisiz hale getirildiği esnada örgütün kırsal kadrolarından oluşan Çavreş tugayının sorumlusuydu.

ÖRGÜTE CİDDİ ZARAR VERİLDİ

Güvenlik kaynakları, Suriye’deki en kalabalık terörist gruplarından biri olan Çavreş tugayının sorumlusunun etkisiz hale getirilmesinin örgütün Suriye’deki yapısına ciddi zarar verdiğini belirtti.

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