MİT'ten nefes kesen operasyon! Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlusu etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Mizgin Kobani kod adlı Siham Mislih, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

SABOTAJ EYLEMLERİNE KATILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Mizgin Kobani kod adlı Siham Mislih'in, etkisiz hale getirilmeden önce Barış Pınarı Harekat (BPH) Bölgesi'nde görevli güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği ve kendisine bağlı unsurlarla doğrudan sabotaj eylemlerine katıldığı belirlendi.

MİT'TEN NOKTA OPERASYON

Eylemleri azmettirdiği bilgisini alan MİT, Siham Mislih'i hedef listesine aldı. Terörist, hiçbir sivilin bulunmadığı uygun bir yer tespit edildikten sonra MIT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.