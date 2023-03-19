MİT’ten nokta operasyon: PKK/YPG’nin para kasası etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG’nin para kasası Hamza Kobani kod adlı Mehmet Yıldırım’ı düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Melahat Ersoy
Editör
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MİT’ten nokta operasyon: PKK/YPG’nin para kasası etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Suriye Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu Hamza Kobani kod adlı Mehmet Yıldırım’ı etkisiz hale getirdi.

EN ESKİ İSİMLERDEN BİRİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

MİT’e ait özel bir ekibin Halep Şeyh Maksut’da 24 Şubat tarihinde düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdiği Mehmet Yıldırım’ın PKK’ya 1986 yılında katıldığı ve örgütün en eski isimlerinden biri olduğu öğrenildi.

MALİYE SORUMLULUĞUNU YÜRÜTTÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Mehmet Yıldırım’ın Türkiye ve Irak’ta üst düzey örgüt faaliyetleri yürütmesinin ardından 2015 yılında Suriye alanına geçiş yaptığı ve örgütün lider kadrolarıyla irtibatlı bir şekilde maliye sorumluluğunu yürüttüğü de tespit edildi.

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