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MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK/HPG'nin kritik ismi etkisiz hale getirildi!

Terör örgütü PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK/HPG'nin kritik ismi etkisiz hale getirildi!

MİT, 2021 yılı itibarıyla PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan’ın, terörün kuluçka merkezi haline gelen Mahmur Kampı’nda, Hacı Mirza Ali adına düzenlenmiş bir sahte kimlikle yaşadığını belirledi.

Bu tespitten sonra MİT, saha ajanlarından gelen bilgileri dikkatlice değerlendirerek Mehmet Erdoğan’ı odağına alan bir operasyon planladı. Nihayetinde Ahmet Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan, 21 Mayıs 2022’de Mahmur’da MİT elemanlarının da yer aldığı spesifik bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK/HPG'nin kritik ismi etkisiz hale getirildi!

HPG KONSEY ÜYESİYDİ

Mehmet Erdoğan, aynı zamanda, ülkemize yönelik PKK bünyesinde silahlı/bombalı eylemleri yöneten HPG Komuta Konseyi’nin yöneticisi olarak faaliyet göstermekteydi. Erdoğan, uzun yıllar PKK sözde Medya Savunma Alanlarına bağlı Hakurk Eyalet Sorumlusu ve Avaşin Eyalet Sorumlusu olarak görev yaptı. Terörist, Avaşin ve Hakurk’ta bulunduğu dönemde ülkemize yönelik çok sayıda terör eyleminin bizzat planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak sorumluluk üstlendi. Mehmet Erdoğan, örgüte katıldığı 1990'lı yıllarda sözde Ağrı Dağı ve İran/Makü-Dambat Grupları Sorumlusu olarak, 2000’li yıllarda da sözde Serhat Eyalet Gücü Sorumlusu olarak çok sayıda terör eyleminin emrini verdi.

MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK/HPG'nin kritik ismi etkisiz hale getirildi!

HER YERDE ARANIYO

Mehmet Erdoğan, 1990’lı yıllardan itibaren çok sayıda sivil ve askerin şehit edilmesi eylemlerinin talimatını verdiği için “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme” ve “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma” suçlarından aranıyordu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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