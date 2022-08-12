MİT'ten Suriye'de kritik operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu Yusif Mehmud Rebani etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına hız veren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kritik bir operasyona imza attı.

SURİYE'DE OLDUĞU BELİRLENDİ

MİT, PKK'nın sözde Haftanin eyalet sorumlusu olduğu dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırıların talimatını veren İran asıllı "Rezan Cavit" kod adlı Yusif Mehmud Reban'nin Suriye'de olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekip, araştırmalarını derinleştirerek, operasyonu 6 Ağustos'ta gerçekleştirdi.

OPERASYON BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Operasyonda terörist Rebani ile beraberindeki sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel istihkam sorumlusu "Ruhaz Amude" kod adlı Mazlum Esat'ın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyona katılan ekip, daha sonra güvenli şekilde Türkiye'ye döndü.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İRAN KOLUNDA SORUMLUYDU

PKK'ya 1990'lı yıllarda katılan terörist Rebani'nin, 2010'da örgütün İran kolu PJAK'ın sözde en üst yürütme organı "Koordinasyon Komitesi"nde sorumlu olarak görev yaptığı belirlendi.

2014'te Irak'ın Kandil bölgesinde yapılan örgüt konferansının ardından sözde Doğu Kürdistan Demokratik ve Özgürlük Kongresi'nin kurucu eş başkanı olarak seçilen Rebani, aynı yıl PKK'nın silahlı kanadı HPG Askeri Konseyi'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldı.

ÇOK SAYIDA EYLEMİ ORGANİZE ETTİ

2018'de Pençe harekatları öncesinde stratejik öneme sahip sözde HPG Haftanin eyalet sorumlusu olarak görevlendirilen terörist, Haftanin'deki terörist faaliyetleri sırasında TSK'ya yönelik çok sayıda eylemi organize etti.

Terörist Rebani, 2021'de Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Rasulayn bölgesinin sınır komşusu Amude-Derbesiye bölgesine sözde eyalet sorumlusu olarak görevlendirildi.