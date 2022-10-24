MİT'ten Suriye'de nefes kesen operasyon: Terör örgütünün sabotaj sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eylemler gerçekleştiren terörist Eyyüp Yakut'u Suriye'nin Şeddade bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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MİT'ten Suriye'de nefes kesen operasyon: Terör örgütünün sabotaj sorumlusu etkisiz hale getirildi

Terör örgütünün korkulu rüyası olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kritik bir operasyona imza attı. Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre terör örgütüne 2010 yılında katılan ve 2013 yılında dağ kadrosuna katılan "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut'un Türkiye ve Suriye'de terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

MİT'ten Suriye'de nefes kesen operasyon: Terör örgütünün sabotaj sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT TARAFINDAN TAKİBE ALINDI

2020'den sonra Barış Pınarı Harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen sözde tugayın sorumlusu olarak Suriye'de bulunan terörist yakut, MİT tarafından takibe alındı.

MİT'ten Suriye'de nefes kesen operasyon: Terör örgütünün sabotaj sorumlusu etkisiz hale getirildi

BAŞARILI OPERASYON

Suriye'nin Şeddade bölgesinde olduğu belirlenen terörist Yakut, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Suriye'de nefes kesen operasyon: Terör örgütünün sabotaj sorumlusu etkisiz hale getirildi

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