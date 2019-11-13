Miyav Park yenilendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her gün yüzlerce kediyi misafir eden Miyav Parkı yeniledi. Miyav Parkın zemini su birikmelerinin önüne geçilmesi için 13 santimetre yükseltilirken, aydınlatma sistemleri ve etrafını çevreleyen tel örgüler elden geçirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayvanseverlerin en çok beğendiği projeler arasında yer alan, korunaklı bir şekilde inşa edilen, her gün yüzlerce kediyi misafir edip, besleyen ve oyun alanı sunan Miyav Parkı yeniledi. Sokak kedilerinin daha konforlu ve keyifli bir ortamda yaşaması için Miyav Parkın zemini, aydınlatma sistemleri ve etrafını çevreleyen tel örgüler elden geçirildi. Özel olarak tasarlanan ve kedilerin oyun oynadıkları alanlardaki korkuluklar da halatlarla kaplandı. Miyav Parkın zeminin altındaki toprak suyu emmediği için yaşanan su birikmesinin önüne geçilmesi amacıyla da gerekli işlemler yapıldı. Bu kapsamda zemin beton parke ve kumla doldurularak 13 santimetre yükseltilmesi sağlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında parka, kedilerin rahatça dinlenebileceği ve uyuyabileceği 24 girişi bulunan bir Miyav Palace da yerleştirildi.

Kediler için özel olarak tasarlanan oyun alanları, uyku evleri, otomatik değişen su kapları, günde 2 kez tazelenen mamaları ve doğal çim alanları gibi özellikleriyle öne çıkan parkın, yenileme çalışmaları sonrası sahipsiz kediler için daha konforlu ve güvenli bir ortam sağlayacağı bildirildi.

Kaynak: İHA