Miyaz ne demek, TDK'ya göre Miyaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Miyaz ne demek? Miyaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi miyaz kelimesi. Peki miyaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre miyaz nedir, miyaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİYAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Miyaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Miyaz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre miyaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sinek kurtçuklarının insanda ve hayvanlarda ortaya çıkardığı bozukluk

