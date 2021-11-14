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Miyosen ne demek, TDK'ya göre Miyosen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Miyosen kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Miyosen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Miyosen nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Miyosen kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Miyosen ne demek, TDK'ya göre Miyosen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Miyosen ne demek? Miyosen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi miyosen kelimesi. Peki miyosen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre miyosen nedir, miyosen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MİYOSEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Miyosen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Miyosen kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre miyosen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üçüncü Çağın memeliler ve maymunların gelişmiş olduğu dönemi
- Bu döneme ilişkin

MİYOSEN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Miyosen yerey.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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