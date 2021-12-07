Kaslı kedi görseli sosyal medya için espri konusu olsa da aslında bir protein eksikliği problemine işaret ediyor. Kedinin bu durumunu araştıran kişiler de Miyostatin hastalığının içeriğini merak ediyorlar. Bu bağlamda, Miyostatin nedir? Miyostatin'in hayvanlar ve insanlar üzerindeki etkileri nelerdir? Detaylar haberimizde...

MİYOSTATİN NEDİR?

Miyostatin büyüme farklılaşma faktörü 8 olarak da bilinmektedir. (Kısaltılmış olarak GDF8) Bir miyokin olan Miyostatin kas hücresi büyümesini inhibe etmek için kas hücreleri üzerinde etki eden miyositler tarafından üretilen ve salınan bir proteindir. İnsanlarda MSTN geni tarafından kodlanmaktadır. Miyostatin, TGF beta protein ailesinin bir üyesi olan salgılanan bir büyüme farklılaşma faktörüdür.

Miyostatin içermeyen veya miyostatin aktivitesini bloke eden maddelerle tedavi edilen hayvanlar, önemli ölçüde daha fazla kas kütlesine sahip olmaktadır. Bunun yanı sıra, miyostatin geninin her iki kopyasında da mutasyona sahip bireyler, önemli ölçüde daha fazla kas kütlesine sahiptir ve normalden daha güçlü olmaktadır. Miyostatin ile ilgili çalışmaların, kas distrofisi gibi kas kaybı hastalıklarının tedavisinde terapötik uygulamaya sahip olabileceği umudu bulunmaktadır.

MİYOSTATİN'İN HAYVANLAR VE İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELERDİR?

HAYVANLARDA (ÇİFT KASLI SIĞIR)

Keşfedilmesinin ardından birkaç laboratuvar bir miyostanin geninin nükleotid dizisini, Belçika Mavisi ve Piedmontese olmak üzere iki sığır ırkına klonlayarak oluşturdu. Miyostatin geninde (her cinste çeşitli mutasyonlar) bir şekilde fonksiyonel myostatin yokluğuna yol açan mutasyonlar buldular.

Miyostatin geni hasarlı farelerin aksine, bu sığır ırklarında kas hücreleri büyümek yerine çoğalıyordu. İnsanlar bu sığır ırklarını "çift kaslı" olarak tanımlıyorlar ancak tüm kaslardaki toplam artış %40'tan fazla değildi.

İNSANLARDA

2004 yılında bir Alman çocuğuna miyostatin üreten genin her iki kopyasında da mutasyon teşhisi kondu. Bu mutasyondan dolayı yaşıtlarından çok daha güçlü bir yapıya bürünmüştü. Sebebi ise annesinin geninin bir kopyasında miyostatin mutasyonu bulunmasıydı.

Amerikalı bir çocukta da farklı bir sebepten ötürü benzer bir teşhis konulmuştur. 2005 doğumlu çocuğunun vücudu normal düzeyde fonksiyonel miyostatin üretmekte fakat akranlarının çoğundan daha güçlü ve kaslı olmaktaydı. Sorun miyostatin reseptörlerinde tespit edildi. Kas hücrelerinin miyostatine normal şekilde yanıt vermesini engellediği düşünülmektedir. Bu vakaya World's Strongest Toddler adlı televizyon programında yer verilmiştir.