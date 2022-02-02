Miza ne demek, TDK'ya göre Miza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Miza ne demek? Miza TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi miza kelimesi. Peki miza ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre miza nedir, miza kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİZA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Miza kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Miza kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre miza kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kumarda ortaya sürülen para

