Mizana ne demek, TDK'ya göre Mizana kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mizana ne demek? Mizana TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mizana kelimesi. Peki mizana ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mizana nedir, mizana kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİZANA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mizana kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mizana kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre mizana kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üç veya daha çok direği bulunan yelkenli gemilerde arka direk



MİZANA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kontra mizana

