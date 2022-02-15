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Mizanpli ne demek, TDK'ya göre Mizanpli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mizanpli kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mizanpli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mizanpli nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mizanpli kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mizanpli ne demek, TDK'ya göre Mizanpli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mizanpli ne demek? Mizanpli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mizanpli kelimesi. Peki mizanpli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mizanpli nedir, mizanpli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MİZANPLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mizanpli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mizanpli kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mizanpli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Islak saçın sarılıp sıcak hava yardımıyla kurutulmasından sonra fırça ve tarakla yapılan tarama biçimi

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