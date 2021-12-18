Mizansen ne demek, TDK'ya göre Mizansen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mizansen ne demek? Mizansen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mizansen kelimesi. Peki mizansen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mizansen nedir, mizansen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİZANSEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mizansen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mizansen kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mizansen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düzentileme

- Düzenti



MİZANSEN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Piyes falsoları, yersiz mizansenleriyle devam ediyor.

- Bu bir mizansendi, inceden inceye düzenlenmiş bir sahne.

