Mizantropi ne demek, TDK'ya göre Mizantropi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mizantropi ne demek? Mizantropi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mizantropi kelimesi. Peki mizantropi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mizantropi nedir, mizantropi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİZANTROPİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mizantropi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mizantropi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mizantropi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsandan nefret etme durumu

