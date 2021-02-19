Mızrak çuvala sığmaz (veya girmez) deyimi nedir, ne demek? Mızrak çuvala sığmaz tdk anlamı! şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Bİz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

MIZRAK ÇUVALA SIĞMAZ (VEYA GİRMEZ) DEYİMİ NEDİR, NE DEMEK?

Herkesin gözünün önünde olan ve net bir şekilde bilinen gerçeklerin gizli tutulması anlamına gelen Mızrak çuvala sığmaz atasözü, ''Güneş gibi ortada olan ve insanların dikkatinden kaçmayan birşeyi saklamanın mantıklı bir açıklaması olamaz. Çünkü herkesin gözü önündeki gerçekler örtpas edilemez.'' ifadeleriyle anlatılır.

MIZRAK ÇUVALA SIĞMAZ TDK ANLAMI!

Gizli tutulması imkânsız durumlar karşısında söylenen bir söz anlamına gelmektedir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında; ''Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 31'i geride bıraktı. Kayıt dışı çalışan kadınlarımızın sayısının yarı yarıya azalımını sağladık. Kadınlarımızın nasıl bir sıkıntısı ve talebi varsa hepsine kulak verdik, hepsi için çalıştık.

Kendi partilerindeki, çevrelerindeki, belediyelerindeki kadınlara yönelik taciz, şiddet, tecavüz olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu rezilliklerin üstü de örtülemiyor.

Bu durum bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Kale içeriden fethedilir. Biz kadınlarımıza kendimizi en doğru şekilde anlatır, onların gönlünü kazanırsak diğer aile fertlerini zaten saflarımıza çekmiş oluruz. Önümüzde 2023 seçimleri var. Hayati öneme sahip dönüm noktası olan 2023'ü karşımızdakiler de sabırsızlıkla bekliyor'' dedi.