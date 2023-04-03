Mizuki Uchida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mizuki Uchida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mizuki Uchida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mizuki Uchida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mizuki Uchida 11 Eylül 1999 tarihinde ---, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 内田 瑞己 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mizuki Uchida Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NP&MR yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mizuki Uchida'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Mizuki Uchida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mizuki Uchida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mizuki Uchida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mizuki Uchida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Kokushikan Univ

1 Şubat 2022 yılında Kamatam. Sanuki

9 Ocak 2023 yılında Machida Zelvia

Mizuki Uchida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mizuki Uchida şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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