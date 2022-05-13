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MKE Ankaragücü 1- 2 Boluspor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 37.hafta maçında MKE Ankaragücü konuk ettiği Boluspor'a 2- 1 yenildi.

MKE Ankaragücü 1- 2 Boluspor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 37.hafta maçında MKE Ankaragücü deplasmanda karşıladığı Boluspor'a 2-1 skorla mağlup oldu.

MKE ANKARAGÜCÜ 1- 2 BOLUSPOR | MAÇ SONUCU

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Gökhan Memişoğlu, Burak Cansız

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Mehmet Murat Uçar, Sinan Osmanoğlu, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Ali Kaan Güneren (Dk. 65 Abdullah Durak), Şahverdi Çetin, Atakan Dama (Dk. 46 Zahid), Arif Emre Eren (Dk. 46 Eren Derdiyok), Chahechouhe (Dk. 80 Erdem Özgenç), Muhammed Yasir Karabay (Dk. 46 Ariyibi)

Beypiliç Boluspor: Selmani, Hakan Bilgiç, Fethi Özer, Emin Bayram, Bülent Cevahir (Dk. 71 Abdurrahim Dursun), Abdurrahman Canlı (Dk. 85 Ali Keten), Tugay Kacar (Dk. 75 Novak), Roshi, Gökhan Karadeniz (Dk. 85 Arda Köksal), Berk Yıldız (Dk. 85 Kasongo), Balaj

Goller: Dk. 14 Roshi, 90+1 Novak (Beypiliç Boluspor), Dk. 47 Zahid (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 29 Roshi, Dk. 45+1 Fethi Özer, Dk. 54 Tugay Kacar (Beypiliç Boluspor), Dk. 45 Chahechouhe (MKE Ankaragücü)

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Beypiliç Boluspor'a 2-1 yenildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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