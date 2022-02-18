MKE Ankaragücü 2 – 1 Bursaspor | Maç sonucu
Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Ankaragücü ilk yarısını 1-0 geride kapattı müsabakada rakibini 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Oğuz Terzi, Mehmet Akıncık
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak (Dk. 64 Eren Derdiyok), İshak Çakmaka (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Owusu, Zahid (Dk. 81 Alperen Babacan), Geraldo (Dk. 71 Ali Kaan Güneren), Cem Ekinci (Dk. 46 Ariyibi)
Bursaspor: Erhan Erentürk, Mert Yılmaz, Zalazar, Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar (Dk. 87 Vefa Temel), Burak Altıparmak (Dk. 78 Yusuf Türk), Tuğbey Akgün (Dk. 62 Hasan Ayaroğlu), Mehmet Erdem Uğurlu, İsmail Yüksek, Namık Alaskarov (Dk. 62 Bipfouma), Pedro (Dk. 78 Eren Güler)
Goller: Dk. 34 Mehmet Erdem Uğurlu (Bursaspor), Dk. 72 Erdem Özgenç, Dk. 73 Owusu (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 28 Onur Atasayar, Dk. 35 Furkan Emre Ünver (Bursaspor), Dk. 68 Owusu, Dk. 84 Şahverdi Çetin (MKE Ankaragücü)