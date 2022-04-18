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MKE Ankaragücü 2-3 Altınordu | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1.Lig'in 33. hafta maçında MKE Ankaragücü evinde konuk ettiği Altınordu'ya 3-2 yenildi. Ev sahibi takımda Zahid, konuk takımda ise Kubilay'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle iki takım mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

MKE Ankaragücü 2-3 Altınordu | Maç sonucu, özeti

Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Abdullah Uğur Sarı

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Mehmet Murat Uçar, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu (Dk. 64 Alperen Babacan), Yasin Güreler (Dk. 82 Pinto), Abdullah Durak, Şahverdi Çetin (Dk. 64 Ali Kaan Güneren), Geraldo, Zahid, Chahechouhe (Dk. 64 Ariyibi), Cem Ekinci (Dk. 64 Eren Derdiyok)

Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Rıdvan Koçak, Yusuf Yalçın Arslan, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Metehan Yılmaz (Dk. 46 Kürşad Sürmeli), Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek (Dk. 81 Ahmet Dereli), Recep Aydın (Dk. 81 Feyttullah Gürlük), Şeref Özcan (Dk. 70 Yusuf Can Esendemir), Hüsamettin Yener (Dk. 70 Sami Satılmış)

Goller: Dk. 9 ve 58 Şeref Özcan, Dk. 40 Hüsamettin Yener, (Altınordu), Dk. 45 Geraldo, Dk. 90+1 Ariyibi (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kartlar: Dk. 55 Zahid (MKE Ankaragücü), Dk. 62 Kubilay Aktaş (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 3 Volkan Fındıklı, Dk. 45+4 Ahmet İlhan Özek, Dk. 71 Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Dk. 50 Şahverdi Çetin, Dk. 80 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)

Öte yandan maçın 72. dakikasında MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Eren Derdiyok'un kullandığı penaltıyı kaleci Serhat Öztaşdelen soluna uzanarak kurtardı.

MKE Ankaragücü - Altınordu maçının özetini izlemek için tıklayınız. 

MKE Ankaragücü 2-3 Altınordu | Maç sonucu, özeti MKE Ankaragücü 2-3 Altınordu | Maç sonucu, özeti

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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