MKE Ankaragücü 2 - 3 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

26. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı etkili ortaya penaltı noktasının önündeki Beridze'nin kafa vuruşunda, top sol direğin dibinden filelerle buluştu: 0-1.
30. dakikada Beşiktaş skora dengeyi getirdi. N'Koudou'nun sağ kanattan ön direğe doğru yaptığı orta savunmaya da çarparak kaleye yöneldi ve kaleci Bahadır Han Güngördü topu son anda çeldi. Kaleciden dönen topu kale sahasının içinde Muleka tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
35. dakikada bu sefer Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun rakip yarı sahanın ortasından kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen topu Weghorst kafayla kale sahasına indirdi. Uygun durumdaki Dele Alli, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-2.
İlk yarı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
47. dakikada MKE Ankaragücü skora dengeyi getirdi. Tolga Ciğerci'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Beridze, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.
72. dakikada Beşiktaş, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Hakem Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonucu Eren Derdiyok'un ceza sahasında elle oynadığı kararını vererek penaltı noktasını gösterdi.
74. dakikada penaltıyı kullanan N'Koudou, topu sağ direk dibinden filelere yolladı: 2-3.
90+3. dakikada Tolga Ciğerci'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahasına gönderdiği topa Atakan Çankaya'nın yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Tolga Ciğerci, Zahid (Dk. 46 Diack), Ariyibi (Dk. 74 Jese), Pedrinho (Dk. 85 Sinan Osmanoğlu), Beridze, Macheda (Dk. 68 Eren Derdiyok)
Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Gedson Fernandes (Dk. 82 Umut Meraş), Salih Uçan, Muleka, Dele Alli (Dk. 65 De Souza), N'Koudou (Dk. 82 Cenk Tosun), Weghorst
Goller: Dk. 26 ve 47 Beridze (MKE Ankaragücü), Dk. 30 Muleka, Dk. 35 Dele Alli, Dk. 74 N'Koudou (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 90+4 Marlon (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 61 Macheda, Dk. 90+5 Bahadır Han Güngördü (MKE Ankaragücü), Dk. 90+5 Rosier (Beşiktaş)
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