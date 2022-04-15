Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda MKE Ankaragücü ile Adanaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Haberimizde, MKE Ankaragücü - Adanaspor maçı canlı izle | MKE Ankaragücü- Adanaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkine yer verdik.

MKE ANKARAGÜCÜ– ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında MKE Ankaragücü ile Adanaspor arasında oynanacak maç, 17 Nisan 2022 Pazar günü Eryaman Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Maçı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Gökmen Baltacı yapacak.

MKE ANKARAGÜCÜ– ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE

MKE ANKARAGÜCÜ- ADANASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek. Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MKE ANKARAGÜCÜ- ADANASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ