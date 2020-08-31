11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig ve TFF 1. Lig için takımlar hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Yeni sezon öncesi hazırlık kamplarına Afyon'da devam eden iki takım Ankaragücü ve Altay, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Maç hakkında bilgi almak isteyen taraftarlar, haberimizi inceleyebilir. Daha önce 3 hazırlık maçına çıkan Ankaragücü, 1 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. İzmir ekibi Altay ise henüz ilk hazırlık mücadelesine çıkıyor. Peki, MKE Ankaragücü - Altay hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

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ANKARAGÜCÜ-ALTAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

MKE Ankaragücü ve Altay arasında oynanacak olan hazırlık maçı, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Afyon'da bulunan Zafer stadında oynanacak. Mücadeleye hiçbir şekilde seyircinin alınmayacağı biliniyor.

HANGİ KANALDA?

31 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan Ankaragücü-Altay maçının, yayıncısı bulunmuyor. İki takım arasındaki hazırlık maçı, televizyon kanallarından yayınlanmayacak. Ancak maç sonunda iki takımın maç görüntülerini paylaşması bekleniyor.

İLK 11'LER

Takımlardan ilk 11 bilgisi geldiği an haberimiz güncellenecektir.