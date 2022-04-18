Spor Toto 1.Lig ’de 33.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda MKE Ankaragücü ile Altınordu arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için MKE Ankaragücü- Altınordu maçı canlı izle | MKE Ankaragücü- Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

MKE ANKARAGÜCÜ- ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında MKE Ankaragücü ile Altınordu arasındaki maç, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü Eryaman Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Yasin Kol yönetiyor. Kol'un yardımcılıklarını ise Cemal Alpay ve Abdullah Uğur Sarı yapıyor.

MKE ANKARAGÜCÜ- ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE

MKE ANKARAGÜCÜ- ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında MKE Ankaragücü ile Altınordu arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MKE ANKARAGÜCÜ- ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

MKE ANKARAGÜCÜ İLK 11

16. AKIN ALKAN

55. YUSUF ABDİOĞLU

90. SİNAN OSMANOĞLU

91. MEHMET MURAT UÇAR

5. ABDULLAH DURAK

17. YASİN GÜRELER

19. GHAYAS ZAHID

6. ŞAHVERDİ ÇETİN

92. AATIF CHAHECHOUHE

29. HERMENEGILDO DA C PAULO BARTOLOMEU

77. CEM EKİNCİ

ALTINORDU İLK 11

83. SERHAT ÖZTAŞDELEN

18. RIDVAN KOÇAK

11. ALİ DERE

23. YUSUF YALÇIN ARSLAN

2. VOLKAN FINDIKLI

4. KUBİLAY AKTAŞ

9. AHMET İLHAN ÖZEK

17. RECEP AYDIN

52. HÜSAMETTİN YENER

5. METEHAN YİLMAZ

7. ŞEREF ÖZCAN