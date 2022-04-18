MKE Ankaragücü- Altınordu maçı canlı izle | MKE Ankaragücü- Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 33. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için MKE Ankaragücü- Altınordu maçı canlı izle | MKE Ankaragücü- Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de 33.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda MKE Ankaragücü ile Altınordu arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için MKE Ankaragücü- Altınordu maçı canlı izle | MKE Ankaragücü- Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
MKE ANKARAGÜCÜ- ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında MKE Ankaragücü ile Altınordu arasındaki maç, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü Eryaman Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Yasin Kol yönetiyor. Kol'un yardımcılıklarını ise Cemal Alpay ve Abdullah Uğur Sarı yapıyor.
MKE ANKARAGÜCÜ- ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE
MKE ANKARAGÜCÜ- ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında MKE Ankaragücü ile Altınordu arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.
Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
MKE ANKARAGÜCÜ- ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
MKE ANKARAGÜCÜ İLK 11
16. AKIN ALKAN
55. YUSUF ABDİOĞLU
90. SİNAN OSMANOĞLU
91. MEHMET MURAT UÇAR
5. ABDULLAH DURAK
17. YASİN GÜRELER
19. GHAYAS ZAHID
6. ŞAHVERDİ ÇETİN
92. AATIF CHAHECHOUHE
29. HERMENEGILDO DA C PAULO BARTOLOMEU
77. CEM EKİNCİ
ALTINORDU İLK 11
83. SERHAT ÖZTAŞDELEN
18. RIDVAN KOÇAK
11. ALİ DERE
23. YUSUF YALÇIN ARSLAN
2. VOLKAN FINDIKLI
4. KUBİLAY AKTAŞ
9. AHMET İLHAN ÖZEK
17. RECEP AYDIN
52. HÜSAMETTİN YENER
5. METEHAN YİLMAZ
7. ŞEREF ÖZCAN