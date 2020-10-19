MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor maçı ertelendi mi? Süper Lig'de Hatayspor'da koronavirüse yakalanan oyuncular dolayısıyla Erzurumspor'la olan maç olmuştu. TFF'den yeni bir açıklama daha geldi. Peki MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor maçı ertelendi mi? | MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? İşte detaylar

MKE ANKARAGÜCÜ - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Koronavirüs nedeniyle süper Lig'de bir maç daha ertelendi. Atakaş Hatayspor'un birçok oyuncusunda tespit edilen Koronavirüs sebebiyle BB. Erzurumspor maçı iptal edilmişti.

MKE ANKARAGÜCÜ - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Akdeniz ekibinin önümüzdeki hafta oynayacağı MKE Ankaragücü maçının da ertelendiği açıklandı.

Atakaş Hatayspor'da 19 kişinin koronavirüse yakalanmasının ardından maç erteleme kararları devam ediyor.

Süper Ligin beşinci haftasında Atakaş Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ertelendiği açıklanırken, altıncı haftadaki MKE Ankaragücü maçı için de erteleme kararı verildi.

24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanması planlanan maç, ileri bir tarihe ertelendi.

HATAYSPOR'DA 19 KİŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Atakaş Hatayspor'da geçen hafta 19 kişinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştı. Bu durumun ardından kulüpten bugün yapılan açıklamada, 6 oyuncudan 5'inin testlerinin negatife döndüğü belirtilmişti.