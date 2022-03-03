Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Ankaragücü ile Bandırmaspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için MKE Ankaragücü – Bandırmaspor maçı canlı izle | MKE Ankaragücü – Bandırmaspor maçı TRT Spor HD canlı yayın izle linki haberimizde...

MKE ANKARAGÜCÜ – BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig’in 28.haftasındaki MKE Ankaragücü – Bandırmaspor maçı 5 Mart 2022 Cumartesi günü Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda saat 19.00'da başladı. Zorlu mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetiyor. Bilgiç'in yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Emir Eray Eyisoy yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Süleyman Bahadır görev alıyor.

MKE ANKARAGÜCÜ – BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE

MKE ANKARAGÜCÜ – BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ankaragücü – Bandırmaspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MKE ANKARAGÜCÜ – BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ