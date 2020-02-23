MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert maçı taraftar ile izledi
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan başkent derbisinde MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, maçı deplasman tribününde taraftar ile izledi.
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan başkent derbisinde MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, maçı deplasman tribününde taraftar ile izledi.
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Gençlerbirliği ile oynadıkları başkent derbisini sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne giderek onlarla birlikte izledi. Başkan Mert maçı 90 dakika boyunca deplasman tribününden takip etti.
Kaynak: İHA
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