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MKE Ankaragücü - Boluspor maçı canlı izle | MKE Ankaragücü - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig'in 37. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için MKE Ankaragücü - Boluspor maçı canlı izle | MKE Ankaragücü - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

MKE Ankaragücü - Boluspor maçı canlı izle | MKE Ankaragücü - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda MKE Ankaragücü ile Boluspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda MKE Ankaragücü - Boluspor maçı canlı izle | MKE Ankaragücü - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

MKE ANKARAGÜCÜ - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasındaki MKE Ankaragücü- Boluspor maçı 14 Mayıs  2022 Cumartesi günü Eryaman Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi  hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın  yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu  ve Burak Cansız yapıyor.

MKE ANKARAGÜCÜ - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE 

MKE ANKARAGÜCÜ - BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten  şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MKE ANKARAGÜCÜ - BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

MKE ANKARAGÜCÜ

99. BAHADIR HAN GÜNGÖRDÜ
91. MEHMET MURAT UÇAR
90. SİNAN OSMANOĞLU
20. ALPEREN BABACAN
17. YASİN GÜRELER
6. ŞAHVERDİ ÇETİN
23. ALİ KAAN GÜNEREN
95. ARİF EMRE EREN
79. ATAKAN DAMA
21. MUHAMMED YASİR KARABAY
92. AATIF CHAHECHOUHE

BOLUSPOR 

1. GENTIAN SELMANI
4. FETHİ ÖZER
5. TUGAY KACAR
14. HAKAN BİLGİÇ
19. GÖKHAN KARADENİZ
21. ODISE ROSHI
40. EMİN BAYRAM
61. BÜLENT CEVAHİR
66. ABDURRAHMAN CANLI
77. BERK YILDIZ
99. BEKİM BALAJ

Bölge Gündem Editör Ekibi
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