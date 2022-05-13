Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda MKE Ankaragücü ile Boluspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda MKE Ankaragücü - Boluspor maçı canlı izle | MKE Ankaragücü - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

MKE ANKARAGÜCÜ - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasındaki MKE Ankaragücü- Boluspor maçı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Eryaman Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Burak Cansız yapıyor.

MKE ANKARAGÜCÜ - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

MKE ANKARAGÜCÜ - BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MKE ANKARAGÜCÜ - BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

MKE ANKARAGÜCÜ

99. BAHADIR HAN GÜNGÖRDÜ

91. MEHMET MURAT UÇAR

90. SİNAN OSMANOĞLU

20. ALPEREN BABACAN

17. YASİN GÜRELER

6. ŞAHVERDİ ÇETİN

23. ALİ KAAN GÜNEREN

95. ARİF EMRE EREN

79. ATAKAN DAMA

21. MUHAMMED YASİR KARABAY

92. AATIF CHAHECHOUHE

BOLUSPOR

1. GENTIAN SELMANI

4. FETHİ ÖZER

5. TUGAY KACAR

14. HAKAN BİLGİÇ

19. GÖKHAN KARADENİZ

21. ODISE ROSHI

40. EMİN BAYRAM

61. BÜLENT CEVAHİR

66. ABDURRAHMAN CANLI

77. BERK YILDIZ

99. BEKİM BALAJ