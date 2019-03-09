MKE Ankaragücü-Bursaspor maçından notlar





ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşma dönüşü meydana gelen kazada hayatını kaybeden Turgut Mert Çakır ve Eren Açıkgöz için birçok takımın taraftarı Eryaman Stadı'na bir araya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Bursaspor maçı öncesinde birçok takımın taraftarı stada gelerek birlik ve beraberlik görüntüsü sergiledi.

Passolig uygulamasının tüm takımların taraftarına açık olduğu karşılaşma öncesinde, başkent kulübü, vefat eden iki genç taraftarı için üzerinde 'Mert - Eren Unutmayacağız' yazılı 20 bin siyah tişörtü karşılaşma öncesi turnike girişlerinde dağıttı. Statta, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu birçok takımın taraftarı, karşılaşmayı tribünden takip etti.

MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu, Bursaspor karşılaşmasının gelirini, Mert Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine bağışlanacağını açıklamıştı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde vefat eden iki taraftar için saygı duruşunda bulunuldu. Başkent ekibinin taraftarları, üzerinde tüm takımların logosunun bulunduğu 'Selam olsun' yazılı, pankart açtı.

Bu arada iki takımın futbolcuları, maç öncesinde el ele tutuşarak tribünleri selamladı.









Kaynak: AA