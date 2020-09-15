Mke Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti, maç sonucu
2019-2020 Süper Lig 1. hafta maçında Mke Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2019-2020 Süper Lig 1. hafta maçında Mke Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Mke Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 1. hafta maçında Mke Ankaragücü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 13.09.2020 17:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Mke Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kaç kaç bitti?
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Mke Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu:
|Mke Ankaragücü
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|1
|2
Mke Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
13.09.2020 17:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Şeker(hakem), Murat Ergin Gözütok(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Yakup Özhan(avar)
Mke Ankaragücü
Mke Ankaragücü İlk 11
1. Korcan Çelikay, 13. Ante Kulusıc, 50. Zvonımır Sarlıja, 19. Cebrail Karayel, 89. Atila Turan, 2. Mıchal Pazdan, 35. Danıel Lukasık, 70. Stylıanos Kıtsıou, 7. Luka Adzıc, 23. İlhan Parlak, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı
Yedekler
25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 4. Erdi Dikmen, 55. Murat Sipahioğlu, 21. Berke Gürbüz, 17. Ender Aygören, 11. Saba Lobjanıdze, 10. Orkan Çınar, 28. Joseph Paıntsıl, 26. Mücahit Can Akçay
Teknik Sorumlu
Fuat Çapa
Goller
Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı,61.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Atila Turan 66.dk, Sarı Kart Tıago Mıguel Baıa Pınto 79.dk, Sarı Kart Zvonımır Sarlıja 73.dk
Oyundan Çıkanlar
İlhan Parlak 84.dk, Mıchal Pazdan 62.dk, Stylıanos Kıtsıou 62.dk, Luka Adzıc 84.dk
Oyuna Girenler
Saba Lobjanıdze 84.dk, Joseph Paıntsıl 62.dk, Tıago Mıguel Baıa Pınto 62.dk, Orkan Çınar 84.dk
Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11
85. Fabien Ceddy Farnolle, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 5. Hasan Hatipoğlu, 88. Osman Çelik, 6. Kaan Kanak, 13. Petrus Boumal Mayega, 19. İbrahim Akdağ, 3. İbrahim Sıssoko, 10. Jugurtha Hamroun, 11. Arvydas Novıkovas, 9. Rashad Muhammed
Yedekler
33. Kayacan Erdoğan, 57. Batuhan Ünsal, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 23. Gökhan Kardeş, 12. Mahamadou Ba, 61. Oltan Karakullukçu, 17. Emrah Başsan, 77. Mehmet Murat Uçar, 53. Mucahit Albayrak, 72. Muhammed Gönülaçar
Teknik Sorumlu
Mehmet Özdilek
Goller
Oltan Karakullukçu,75.dk (h), Oltan Karakullukçu,80.dk (h)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Jugurtha Hamroun 46.dk, İbrahim Sıssoko 90+1.dk, Rashad Muhammed 55.dk
Oyuna Girenler
Emrah Başsan 46.dk, Mahamadou Ba 90+1.dk, Oltan Karakullukçu 55.dk
Süper Lig 1. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Göztepe
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|3
|4
|2
|Fatih Karagümrük
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|3
|Beşiktaş
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|2
|4
|Galatasaray
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|2
|5
|Alanyaspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|2
|6
|Antalyaspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|2
|7
|Hatayspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|2
|8
|BB Erzurumspor
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|1
|9
|Fenerbahçe
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|1
|10
|Kayserispor
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|1
|11
|Konyaspor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Çaykur Rizespor
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-1
|13
|MKE Ankaragücü
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-1
|14
|Kasımpaşa
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|15
|Gaziantep FK
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|-2
|16
|Trabzonspor
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|-2
|17
|Başakşehir FK
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|-2
|18
|Gençlerbirliği
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|-2
|19
|Sivasspor
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|-2
|20
|Yeni Malatyaspor
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|0
|-3
|21
|Denizlispor
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|0
|-4
Süper Lig 1. hafta Fikstür sonuçları
|11.09.2020
|Çaykur Rizespor
|1-2
|Fenerbahçe
|12.09.2020
|Fatih Karagümrük
|3-0
|Yeni Malatyaspor
|12.09.2020
|Sivasspor
|0-2
|Alanyaspor
|12.09.2020
|Galatasaray
|3-1
|Gaziantep FK
|12.09.2020
|Göztepe
|5-1
|Denizlispor
|13.09.2020
|MKE Ankaragücü
|1-2
|BB Erzurumspor
|13.09.2020
|Trabzonspor
|1-3
|Beşiktaş
|13.09.2020
|Antalyaspor
|2-0
|Gençlerbirliği
|13.09.2020
|Kayserispor
|1-0
|Kasımpaşa
|14.09.2020
|Hatayspor
|2-0
|Başakşehir FK