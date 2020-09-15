Mke Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 1. hafta maçında Mke Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Mke Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 1. hafta maçında Mke Ankaragücü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 13.09.2020 17:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Mke Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mke Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu: Mke Ankaragücü Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 2 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Mke Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.09.2020 17:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Şeker(hakem), Murat Ergin Gözütok(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Yakup Özhan(avar)

Mke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

1. Korcan Çelikay, 13. Ante Kulusıc, 50. Zvonımır Sarlıja, 19. Cebrail Karayel, 89. Atila Turan, 2. Mıchal Pazdan, 35. Danıel Lukasık, 70. Stylıanos Kıtsıou, 7. Luka Adzıc, 23. İlhan Parlak, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı

Yedekler

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 4. Erdi Dikmen, 55. Murat Sipahioğlu, 21. Berke Gürbüz, 17. Ender Aygören, 11. Saba Lobjanıdze, 10. Orkan Çınar, 28. Joseph Paıntsıl, 26. Mücahit Can Akçay

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı,61.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Atila Turan 66.dk, Sarı Kart Tıago Mıguel Baıa Pınto 79.dk, Sarı Kart Zvonımır Sarlıja 73.dk

Oyundan Çıkanlar

İlhan Parlak 84.dk, Mıchal Pazdan 62.dk, Stylıanos Kıtsıou 62.dk, Luka Adzıc 84.dk

Oyuna Girenler

Saba Lobjanıdze 84.dk, Joseph Paıntsıl 62.dk, Tıago Mıguel Baıa Pınto 62.dk, Orkan Çınar 84.dk

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

85. Fabien Ceddy Farnolle, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 5. Hasan Hatipoğlu, 88. Osman Çelik, 6. Kaan Kanak, 13. Petrus Boumal Mayega, 19. İbrahim Akdağ, 3. İbrahim Sıssoko, 10. Jugurtha Hamroun, 11. Arvydas Novıkovas, 9. Rashad Muhammed

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 57. Batuhan Ünsal, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 23. Gökhan Kardeş, 12. Mahamadou Ba, 61. Oltan Karakullukçu, 17. Emrah Başsan, 77. Mehmet Murat Uçar, 53. Mucahit Albayrak, 72. Muhammed Gönülaçar

Teknik Sorumlu

Mehmet Özdilek

Goller

Oltan Karakullukçu,75.dk (h), Oltan Karakullukçu,80.dk (h)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Jugurtha Hamroun 46.dk, İbrahim Sıssoko 90+1.dk, Rashad Muhammed 55.dk

Oyuna Girenler

Emrah Başsan 46.dk, Mahamadou Ba 90+1.dk, Oltan Karakullukçu 55.dk

Süper Lig 1. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Göztepe 1 1 0 0 5 1 3 4 2 Fatih Karagümrük 1 1 0 0 3 0 3 3 3 Beşiktaş 1 1 0 0 3 1 3 2 4 Galatasaray 1 1 0 0 3 1 3 2 5 Alanyaspor 1 1 0 0 2 0 3 2 6 Antalyaspor 1 1 0 0 2 0 3 2 7 Hatayspor 1 1 0 0 2 0 3 2 8 BB Erzurumspor 1 1 0 0 2 1 3 1 9 Fenerbahçe 1 1 0 0 2 1 3 1 10 Kayserispor 1 1 0 0 1 0 3 1 11 Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Çaykur Rizespor 1 0 0 1 1 2 0 -1 13 MKE Ankaragücü 1 0 0 1 1 2 0 -1 14 Kasımpaşa 1 0 0 1 0 1 0 -1 15 Gaziantep FK 1 0 0 1 1 3 0 -2 16 Trabzonspor 1 0 0 1 1 3 0 -2 17 Başakşehir FK 1 0 0 1 0 2 0 -2 18 Gençlerbirliği 1 0 0 1 0 2 0 -2 19 Sivasspor 1 0 0 1 0 2 0 -2 20 Yeni Malatyaspor 1 0 0 1 0 3 0 -3 21 Denizlispor 1 0 0 1 1 5 0 -4

Süper Lig 1. hafta Fikstür sonuçları