Valide Sultan ne demek, TDK'ya göre Valide Sultan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ortalık bir anda karıştı! Ambulansta hayatını kaybetti, hastanede hayata döndüMasterchef Rabia Nur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Rabia Nur Çamurlu Instagram hesabı nedir?Amfiteatr ne demek, TDK'ya göre Amfiteatr kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Masterchef kim elendi? | Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? 3 Ekim 2021 PazarÜnlü şarkıcı Alişan'dan dikkat çeken ifadeler: "Bayılıyorsunuz hemen hakarete, aşağılamaya, küfre..."Hakem Ali Palabıyık kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Ali Palabıyık hangi takımlı?Eyüpspor 3 - 2 Manisa FK | MAÇ SONUCUFanus ne demek, TDK'ya göre Fanus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Fenerbahçe Beko 71 - 63 Petkimspor | MAÇ SONUCU
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. MKE Ankaragücü 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor | MAÇ SONUCU

MKE Ankaragücü 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Maç, 2-1 Ankaragücü'nün galibiyeti ile sonuçlandı.

MKE Ankaragücü 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı sürüyor. Bu kapsamda 8. hafta karşılaşmasına MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor kozlarını paylaştı

MKE Ankaragücü, BB Erzurumspor'u ağırladığı karşılaşmayı her iki devrede de bulduğu birer golle 2-1 kazandı.

Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Eren Derdiyok ve 78'de Owusu Kwabena kaydetti.

BB Erzurumspor'un 90+4'te Novikovas ile ceza sahası dışından bulduğu şık gol puan almak için yeterli olmadı. 

Karşılaşmanın 12. dakikasında Szumski, Ankaragücü'nün deneyimli ismi Erdem Özgenç'in kullandığı penaltıda gole izin vermedi.

Bu sonuçla puanını 18'e çıkaran Ankaragücü, 20 puanlı lider Ümraniyespor'un ardından 2. sırada yer aldı.

Başkentten eli boş dönen BB Erzurumspor ise 15 puanda kaldı ve averajla 5. sırada konumlandı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT