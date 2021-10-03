MKE Ankaragücü 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı sürüyor. Bu kapsamda 8. hafta karşılaşmasına MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor kozlarını paylaştı

MKE Ankaragücü, BB Erzurumspor'u ağırladığı karşılaşmayı her iki devrede de bulduğu birer golle 2-1 kazandı.

Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Eren Derdiyok ve 78'de Owusu Kwabena kaydetti.

BB Erzurumspor'un 90+4'te Novikovas ile ceza sahası dışından bulduğu şık gol puan almak için yeterli olmadı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Szumski, Ankaragücü'nün deneyimli ismi Erdem Özgenç'in kullandığı penaltıda gole izin vermedi.

Bu sonuçla puanını 18'e çıkaran Ankaragücü, 20 puanlı lider Ümraniyespor'un ardından 2. sırada yer aldı.

Başkentten eli boş dönen BB Erzurumspor ise 15 puanda kaldı ve averajla 5. sırada konumlandı.