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MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürüyor. Bu kapsamda MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen futbolseverler ise internette MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı sürüyor. Bu kapsamda 8. hafta karşılaşmasına MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor kozlarını paylaşacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

MKE ANKARAGÜCÜ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 3 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşma Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

MKE ANKARAGÜCÜ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu müsabakayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Ferdi Karadoruk yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Safa Yılmaz olacak.

MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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