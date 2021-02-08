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Mke Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Mke Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mke Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Mke Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 1-4 sona erdi. Mke Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 24. hafta maçında Mke Ankaragücü sahasında Demir Grup Sivasspor ile 07.02.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Mke Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Mke Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Mke Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:

MKE ANKARAGÜCÜ DEMİR GRUP SİVASSPOR
Mke Ankaragücü Demir Grup Sivasspor
1 4

Mke Ankaragücü Demir Grup Sivasspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Mke Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 16:00

Mke Ankaragücü Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri

Burak Şeker(hakem), Kamil Çetin(1. Yardımcı Hakem), Murat Ergin Gözütok(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Emre Malok(var), Turgut Doman(avar)

MKE ANKARAGÜCÜMke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

1. Korcan Çelikay, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 2. Mıchal Pazdan, 4. Erdi Dikmen, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 42. Idrız Voca, 11. Saba Lobjanıdze, 24. İbrahim Akdağ, 77. Emre Güral, 20. Alper Potuk, 27. Alıou Badjı

Yedekler

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 70. Stylıanos Kıtsıou, 13. Ante Kulusıc, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 33. Abdullah Çelik, 29. Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu, 16. Ali Kaan Güneren, 18. Şahverdi Çetin, 10. Orkan Çınar, 22. Torgeır Borven

Teknik Sorumlu

Necati Erkmen

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart İbrahim Akdağ 20.dk, Sarı Kart Atakan Rıdvan Çankaya 77.dk, Sarı Kart Tıago Mıguel Baıa Pınto 58.dk, Sarı Kart Stylıanos Kıtsıou 55.dk, Sarı Kart Şahverdi Çetin 72.dk, Sarı Kart Alıou Badjı 60.dk

Oyundan Çıkanlar

İbrahim Akdağ 46.dk, Alper Potuk 61.dk, Emre Güral 61.dk, Mıchal Pazdan 46.dk, Alıou Badjı 61.dk

Oyuna Girenler

Şahverdi Çetin 46.dk, Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu 61.dk, Orkan Çınar 61.dk, Stylıanos Kıtsıou 46.dk, Torgeır Borven 61.dk

DEMİR GRUP SİVASSPORDemir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 77. Ahmet Oğuz, 8. Robın Yalçın, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 5. Isaac Cofıe, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 99. Tyler Domınıc Boyd, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 30. Mamadou Samassa, 15. Alaaddin Okumuş, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 20. Kerem Atakan Kesgin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 9. Mustapha Yatabare, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

Max Alaın Gradel,11.dk (p), Olarenwaju Ayobamı Kayode,48.dk (f), Erdoğan Yeşilyurt,69.dk (f), Mustapha Yatabare,87.dk (f), Ahmet Oğuz,67.dk (k)

Kartlar

Sarı Kart Erdoğan Yeşilyurt 58.dk

Oyundan Çıkanlar

Ahmet Oğuz 84.dk, Tyler Domınıc Boyd 46.dk, Olarenwaju Ayobamı Kayode 61.dk, Max Alaın Gradel 89.dk, Faycal Fajr 89.dk

Oyuna Girenler

Alaaddin Okumuş 84.dk, Erdoğan Yeşilyurt 46.dk, Mustapha Yatabare 61.dk, Arouna Kone 89.dk, Kerem Atakan Kesgin 89.dk

Süper Lig 24. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Galatasaray23153547184829
2Beşiktaş23153550264824
3Fenerbahçe23153545254820
4Alanyaspor23125640234117
5Trabzonspor2211652824394
6Hatayspor23115739293810
7Fatih Karagümrük2310763629377
8Gaziantep FK229853528357
9Antalyaspor237106232831-5
10Yeni Malatyaspor227872928291
11Sivasspor236107262928-3
12Göztepe226883228264
13Çaykur Rizespor23689293926-10
14Kasımpaşa237511253626-11
15Konyaspor226610272824-1
16Kayserispor236611172824-11
17Başakşehir FK236611274124-14
18BB Erzurumspor235711213622-15
19Gençlerbirliği225512204120-21
20MKE Ankaragücü225314263918-13
21Denizlispor234613224118-19

Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları

06.02.2021Fenerbahçe0-1Galatasaray
06.02.2021Kasımpaşa1-4Hatayspor
06.02.2021Başakşehir FK0-1Fatih Karagümrük
06.02.2021Alanyaspor2-1Çaykur Rizespor
07.02.2021BB Erzurumspor1-1Kayserispor
07.02.2021Denizlispor1-1Antalyaspor
07.02.2021MKE Ankaragücü1-4Sivasspor
07.02.2021Beşiktaş1-0Konyaspor
08.02.2021Yeni Malatyaspor Trabzonspor
08.02.2021Gaziantep FK Göztepe
Onur Çelik
Spor Editörü
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