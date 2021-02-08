Mke Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Mke Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 1-4 sona erdi. Mke Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 24. hafta maçında Mke Ankaragücü sahasında Demir Grup Sivasspor ile 07.02.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Mke Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor Maç Sonucu Ne Oldu? Mke Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Mke Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor maç sonucu: Mke Ankaragücü Demir Grup Sivasspor 1 4 Mke Ankaragücü Demir Grup Sivasspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Mke Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 16:00

Mke Ankaragücü Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri

Burak Şeker(hakem), Kamil Çetin(1. Yardımcı Hakem), Murat Ergin Gözütok(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Emre Malok(var), Turgut Doman(avar)

Mke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

1. Korcan Çelikay, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 2. Mıchal Pazdan, 4. Erdi Dikmen, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 42. Idrız Voca, 11. Saba Lobjanıdze, 24. İbrahim Akdağ, 77. Emre Güral, 20. Alper Potuk, 27. Alıou Badjı

Yedekler

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 70. Stylıanos Kıtsıou, 13. Ante Kulusıc, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 33. Abdullah Çelik, 29. Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu, 16. Ali Kaan Güneren, 18. Şahverdi Çetin, 10. Orkan Çınar, 22. Torgeır Borven

Teknik Sorumlu

Necati Erkmen

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart İbrahim Akdağ 20.dk, Sarı Kart Atakan Rıdvan Çankaya 77.dk, Sarı Kart Tıago Mıguel Baıa Pınto 58.dk, Sarı Kart Stylıanos Kıtsıou 55.dk, Sarı Kart Şahverdi Çetin 72.dk, Sarı Kart Alıou Badjı 60.dk

Oyundan Çıkanlar

İbrahim Akdağ 46.dk, Alper Potuk 61.dk, Emre Güral 61.dk, Mıchal Pazdan 46.dk, Alıou Badjı 61.dk

Oyuna Girenler

Şahverdi Çetin 46.dk, Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu 61.dk, Orkan Çınar 61.dk, Stylıanos Kıtsıou 46.dk, Torgeır Borven 61.dk

Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 77. Ahmet Oğuz, 8. Robın Yalçın, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 5. Isaac Cofıe, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 99. Tyler Domınıc Boyd, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 30. Mamadou Samassa, 15. Alaaddin Okumuş, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 20. Kerem Atakan Kesgin, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 9. Mustapha Yatabare, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

Max Alaın Gradel,11.dk (p), Olarenwaju Ayobamı Kayode,48.dk (f), Erdoğan Yeşilyurt,69.dk (f), Mustapha Yatabare,87.dk (f), Ahmet Oğuz,67.dk (k)

Kartlar

Sarı Kart Erdoğan Yeşilyurt 58.dk

Oyundan Çıkanlar

Ahmet Oğuz 84.dk, Tyler Domınıc Boyd 46.dk, Olarenwaju Ayobamı Kayode 61.dk, Max Alaın Gradel 89.dk, Faycal Fajr 89.dk

Oyuna Girenler

Alaaddin Okumuş 84.dk, Erdoğan Yeşilyurt 46.dk, Mustapha Yatabare 61.dk, Arouna Kone 89.dk, Kerem Atakan Kesgin 89.dk

Süper Lig 24. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 23 15 3 5 47 18 48 29 2 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 48 24 3 Fenerbahçe 23 15 3 5 45 25 48 20 4 Alanyaspor 23 12 5 6 40 23 41 17 5 Trabzonspor 22 11 6 5 28 24 39 4 6 Hatayspor 23 11 5 7 39 29 38 10 7 Fatih Karagümrük 23 10 7 6 36 29 37 7 8 Gaziantep FK 22 9 8 5 35 28 35 7 9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 31 -5 10 Yeni Malatyaspor 22 7 8 7 29 28 29 1 11 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 28 -3 12 Göztepe 22 6 8 8 32 28 26 4 13 Çaykur Rizespor 23 6 8 9 29 39 26 -10 14 Kasımpaşa 23 7 5 11 25 36 26 -11 15 Konyaspor 22 6 6 10 27 28 24 -1 16 Kayserispor 23 6 6 11 17 28 24 -11 17 Başakşehir FK 23 6 6 11 27 41 24 -14 18 BB Erzurumspor 23 5 7 11 21 36 22 -15 19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 20 -21 20 MKE Ankaragücü 22 5 3 14 26 39 18 -13 21 Denizlispor 23 4 6 13 22 41 18 -19

Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları