MKE Ankaragücü - Erzurumspor ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonu, ligin açılış haftasıyla birlikte devam ediyor. Cuma ve Cumartesi günü oynanan maçlarda oldukça heyecanlı sonuçlara imza atan takımlar futbolseverlerin Süper Lig hasretini dindiriyor. Bugünde oynanacak 4 maç ile birlikte futbol heyecanı devam edecek.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de ligi 18. sırada tamamlayan ancak küme düşmenin kaldırılması nedeniyle ligde kalan Ankaragücü, ligin yeni ekibi Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarların merakla beklediği zorlu maç hakkında tüm bilgileri haberimizde verdik...

ANKARAGÜCÜ - ERZURUMSPOR NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

MKE Ankaragücü ve Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşma, 13 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, Eryaman Stadyumunda oynanacak. Zorlu mücadeleyi hakem, Burak Şeker yönetecek. Burak Şeker'in yardımcılıklarını ise Murat Ergin Gözütok ve Deniz Caner Özaral üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

13 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak Ankaragücü - Erzurumspor arasındaki zorlu karşılaşma, beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşma, şifreli olarak Digitürk ekranlarından takip edilebilir.