MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu!
Süper Ligin 40.haftasında kıyasıya mücadelenin yaşanacağı MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'in 40.haftasında kümede kalma savaşı veren MKE Ankaragücü ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe maçının ilk 11 listesi açıklandı.
Fenerbahçe 11'i: Harun, Ozan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia
Ankaragücü 11'i: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri Çekici, Paintsil, Alper Potuk, Saba Lobjanidze, Badji