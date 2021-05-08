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  3. MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu!

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu!

Süper Ligin 40.haftasında kıyasıya mücadelenin yaşanacağı MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu.

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in 40.haftasında kümede kalma savaşı veren MKE Ankaragücü ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe maçının ilk 11 listesi açıklandı.

Fenerbahçe 11'i: Harun, Ozan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia

Ankaragücü 11'i: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri Çekici, Paintsil, Alper Potuk, Saba Lobjanidze, Badji

AYRINTILAR GELECEK...

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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