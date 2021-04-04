Mke Ankaragücü, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Mke Ankaragücü, Fraport-tav Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Mke Ankaragücü, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Mke Ankaragücü ve Fraport-tav Antalyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 32. hafta maçında Mke Ankaragücü sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 04.04.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Mke Ankaragücü, Fraport-tav Antalyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?
Mke Ankaragücü - Fraport-tav Antalyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Mke Ankaragücü, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu:
|Mke Ankaragücü
|Fraport-tav Antalyaspor
|1
|0
Mke Ankaragücü Fraport-tav Antalyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Mke Ankaragücü, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
04.04.2021 16:00
Mke Ankaragücü Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri
Ali Palabıyık(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Serkan Çimen(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Erkan Engin(avar)
Mke Ankaragücü
Mke Ankaragücü İlk 11
1. Korcan Çelikay, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 2. Mıchal Pazdan, 13. Ante Kulusıc, 70. Stylıanos Kıtsıou, 11. Saba Lobjanıdze, 88. Endrı Çekıçı, 24. İbrahim Akdağ, 29. Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu, 20. Alper Potuk, 22. Torgeır Borven
Yedekler
99. Furkan Bekleviç, 50. Zvonımır Sarlıja, 4. Erdi Dikmen, 42. Idrız Voca, 16. Ali Kaan Güneren, 10. Orkan Çınar, 28. Joseph Paıntsıl, 77. Emre Güral, 27. Alıou Badjı, 14. El Hadjı Assane Dıousse
Teknik Sorumlu
Hikmet Karaman
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Fraport-tav Antalyaspor İlk 11
25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 6. Eren Albayrak, 8. Nuri Şahin, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert, 89. Veysel Sarı
Yedekler
35. Ferhat Kaplan, 5. Bahadır Öztürk, 7. Doğukan Sinik, 13. Fedor Kudrıashov, 17. Serdar Gürler, 19. Ufuk Akyol, 28. Omar İmeri, 53. Mert Yılmaz, 96. Fehmi Koç, 99. Ali Eren İyican
Teknik Sorumlu
Kazım Ersun Yanal
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 32. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|29
|20
|4
|5
|63
|30
|64
|33
|2
|Galatasaray
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|61
|31
|3
|Fenerbahçe
|30
|18
|5
|7
|54
|31
|59
|23
|4
|Trabzonspor
|31
|16
|8
|7
|39
|30
|56
|9
|5
|Alanyaspor
|31
|14
|7
|10
|49
|31
|49
|18
|6
|Hatayspor
|30
|14
|7
|9
|51
|36
|49
|15
|7
|Gaziantep FK
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|47
|10
|8
|Fatih Karagümrük
|31
|12
|9
|10
|46
|38
|45
|8
|9
|Sivasspor
|30
|9
|14
|7
|37
|35
|41
|2
|10
|Göztepe
|31
|10
|10
|11
|44
|42
|40
|2
|11
|Konyaspor
|30
|10
|9
|11
|37
|36
|39
|1
|12
|Antalyaspor
|31
|8
|15
|8
|29
|37
|39
|-8
|13
|Çaykur Rizespor
|30
|8
|11
|11
|36
|47
|35
|-11
|14
|Başakşehir FK
|31
|8
|9
|14
|35
|49
|33
|-14
|15
|Yeni Malatyaspor
|30
|7
|11
|12
|38
|44
|32
|-6
|16
|MKE Ankaragücü
|30
|9
|5
|16
|36
|49
|32
|-13
|17
|Kayserispor
|30
|8
|8
|14
|23
|39
|32
|-16
|18
|Kasımpaşa
|30
|8
|7
|15
|33
|47
|31
|-14
|19
|Gençlerbirliği
|30
|8
|6
|16
|28
|52
|30
|-24
|20
|BB Erzurumspor
|31
|6
|9
|16
|29
|51
|27
|-22
|21
|Denizlispor
|29
|6
|7
|16
|26
|50
|25
|-24
Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları
|03.04.2021
|Kayserispor
|1-1
|Göztepe
|03.04.2021
|Hatayspor
|3-0
|Galatasaray
|03.04.2021
|Çaykur Rizespor
|0-0
|Fatih Karagümrük
|03.04.2021
|Sivasspor
|0-0
|Trabzonspor
|04.04.2021
|BB Erzurumspor
|1-2
|Konyaspor
|04.04.2021
|Kasımpaşa
|Beşiktaş
|04.04.2021
|Başakşehir FK
|3-1
|Yeni Malatyaspor
|04.04.2021
|Alanyaspor
|1-2
|Gençlerbirliği
|04.04.2021
|MKE Ankaragücü
|1-0
|Antalyaspor
|05.04.2021
|Fenerbahçe
|Denizlispor
KAYNAK:TFF