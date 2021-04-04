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Mke Ankaragücü, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Mke Ankaragücü, Fraport-tav Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mke Ankaragücü, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Mke Ankaragücü, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Mke Ankaragücü ve Fraport-tav Antalyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 32. hafta maçında Mke Ankaragücü sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 04.04.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Mke Ankaragücü, Fraport-tav Antalyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Mke Ankaragücü - Fraport-tav Antalyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Mke Ankaragücü, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu:

MKE ANKARAGÜCÜ FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
Mke Ankaragücü Fraport-tav Antalyaspor
1 0

Mke Ankaragücü Fraport-tav Antalyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Mke Ankaragücü, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.04.2021 16:00

Mke Ankaragücü Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri

Ali Palabıyık(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Serkan Çimen(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Erkan Engin(avar)

MKE ANKARAGÜCÜMke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

1. Korcan Çelikay, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 2. Mıchal Pazdan, 13. Ante Kulusıc, 70. Stylıanos Kıtsıou, 11. Saba Lobjanıdze, 88. Endrı Çekıçı, 24. İbrahim Akdağ, 29. Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu, 20. Alper Potuk, 22. Torgeır Borven

Yedekler

99. Furkan Bekleviç, 50. Zvonımır Sarlıja, 4. Erdi Dikmen, 42. Idrız Voca, 16. Ali Kaan Güneren, 10. Orkan Çınar, 28. Joseph Paıntsıl, 77. Emre Güral, 27. Alıou Badjı, 14. El Hadjı Assane Dıousse

Teknik Sorumlu

Hikmet Karaman

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

FRAPORT-TAV ANTALYASPORFraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 6. Eren Albayrak, 8. Nuri Şahin, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 5. Bahadır Öztürk, 7. Doğukan Sinik, 13. Fedor Kudrıashov, 17. Serdar Gürler, 19. Ufuk Akyol, 28. Omar İmeri, 53. Mert Yılmaz, 96. Fehmi Koç, 99. Ali Eren İyican

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 32. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş29204563306433
2Galatasaray31194861306131
3Fenerbahçe30185754315923
4Trabzonspor3116873930569
5Alanyaspor311471049314918
6Hatayspor30147951364915
7Gaziantep FK301211744344710
8Fatih Karagümrük31129104638458
9Sivasspor3091473735412
10Göztepe311010114442402
11Konyaspor30109113736391
12Antalyaspor318158293739-8
13Çaykur Rizespor3081111364735-11
14Başakşehir FK318914354933-14
15Yeni Malatyaspor3071112384432-6
16MKE Ankaragücü309516364932-13
17Kayserispor308814233932-16
18Kasımpaşa308715334731-14
19Gençlerbirliği308616285230-24
20BB Erzurumspor316916295127-22
21Denizlispor296716265025-24

Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları

03.04.2021Kayserispor1-1Göztepe
03.04.2021Hatayspor3-0Galatasaray
03.04.2021Çaykur Rizespor0-0Fatih Karagümrük
03.04.2021Sivasspor0-0Trabzonspor
04.04.2021BB Erzurumspor1-2Konyaspor
04.04.2021Kasımpaşa Beşiktaş
04.04.2021Başakşehir FK3-1Yeni Malatyaspor
04.04.2021Alanyaspor1-2Gençlerbirliği
04.04.2021MKE Ankaragücü1-0Antalyaspor
05.04.2021Fenerbahçe Denizlispor

KAYNAK:TFF 

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