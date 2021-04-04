Mke Ankaragücü, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Mke Ankaragücü, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Mke Ankaragücü ve Fraport-tav Antalyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 32. hafta maçında Mke Ankaragücü sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 04.04.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Mke Ankaragücü, Fraport-tav Antalyaspor Maç Sonucu Ne Oldu? Mke Ankaragücü - Fraport-tav Antalyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Mke Ankaragücü, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu: Mke Ankaragücü Fraport-tav Antalyaspor 1 0 Mke Ankaragücü Fraport-tav Antalyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Mke Ankaragücü, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.04.2021 16:00

Mke Ankaragücü Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri

Ali Palabıyık(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Serkan Çimen(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Erkan Engin(avar)

Mke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

1. Korcan Çelikay, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 2. Mıchal Pazdan, 13. Ante Kulusıc, 70. Stylıanos Kıtsıou, 11. Saba Lobjanıdze, 88. Endrı Çekıçı, 24. İbrahim Akdağ, 29. Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu, 20. Alper Potuk, 22. Torgeır Borven

Yedekler

99. Furkan Bekleviç, 50. Zvonımır Sarlıja, 4. Erdi Dikmen, 42. Idrız Voca, 16. Ali Kaan Güneren, 10. Orkan Çınar, 28. Joseph Paıntsıl, 77. Emre Güral, 27. Alıou Badjı, 14. El Hadjı Assane Dıousse

Teknik Sorumlu

Hikmet Karaman

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Fraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 6. Eren Albayrak, 8. Nuri Şahin, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 5. Bahadır Öztürk, 7. Doğukan Sinik, 13. Fedor Kudrıashov, 17. Serdar Gürler, 19. Ufuk Akyol, 28. Omar İmeri, 53. Mert Yılmaz, 96. Fehmi Koç, 99. Ali Eren İyican

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 32. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 29 20 4 5 63 30 64 33 2 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 61 31 3 Fenerbahçe 30 18 5 7 54 31 59 23 4 Trabzonspor 31 16 8 7 39 30 56 9 5 Alanyaspor 31 14 7 10 49 31 49 18 6 Hatayspor 30 14 7 9 51 36 49 15 7 Gaziantep FK 30 12 11 7 44 34 47 10 8 Fatih Karagümrük 31 12 9 10 46 38 45 8 9 Sivasspor 30 9 14 7 37 35 41 2 10 Göztepe 31 10 10 11 44 42 40 2 11 Konyaspor 30 10 9 11 37 36 39 1 12 Antalyaspor 31 8 15 8 29 37 39 -8 13 Çaykur Rizespor 30 8 11 11 36 47 35 -11 14 Başakşehir FK 31 8 9 14 35 49 33 -14 15 Yeni Malatyaspor 30 7 11 12 38 44 32 -6 16 MKE Ankaragücü 30 9 5 16 36 49 32 -13 17 Kayserispor 30 8 8 14 23 39 32 -16 18 Kasımpaşa 30 8 7 15 33 47 31 -14 19 Gençlerbirliği 30 8 6 16 28 52 30 -24 20 BB Erzurumspor 31 6 9 16 29 51 27 -22 21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 25 -24

Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları

03.04.2021 Kayserispor 1-1 Göztepe 03.04.2021 Hatayspor 3-0 Galatasaray 03.04.2021 Çaykur Rizespor 0-0 Fatih Karagümrük 03.04.2021 Sivasspor 0-0 Trabzonspor 04.04.2021 BB Erzurumspor 1-2 Konyaspor 04.04.2021 Kasımpaşa Beşiktaş 04.04.2021 Başakşehir FK 3-1 Yeni Malatyaspor 04.04.2021 Alanyaspor 1-2 Gençlerbirliği 04.04.2021 MKE Ankaragücü 1-0 Antalyaspor 05.04.2021 Fenerbahçe Denizlispor

KAYNAK:TFF