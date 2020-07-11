Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden Süper Lig'de sezonun 32.hafta maçında MKE Ankaragücü - Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

MKE ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı 12 Temmuz 18.30'da başlayacak. Karşılaşma, Eryaman Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Samet Çavuş üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı 12 Temmuz saat 18.30'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

MKE Ankaragücü: Ricardo Friedrich, Tiago Pinto, Kulusic, Pazdan, Kitsiou, Scarione, Rodrigues, Faty, İlhan Parlak, Lukasik, Orgill

Galatasaray: Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Mariano, Marcao, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Taylan Antalyalı, Adem Büyük

MAÇTAN BİLGİLER

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 98. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 204 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 84 golle karşılık verebildi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere bitti.

ANKARA'DA Kİ MAÇLAR

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 48 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 24-13 üstünlük kurdu.

İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 78, MKE Ankaragücü 49 gol attı.

Geçen sezon Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray, 3-1 kazandı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.