Mke Ankaragücü – Gençlerbirliği Maçı Canlı Yayın Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?
TFF 1.lig’de Mke Ankaragücü takımı ile Gençlerbirliği takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi canlı izlemek ve takip etmek isteyen izleyiciler Mke Ankaragücü – Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevabını arıyor.
Mke Ankaragücü – Gençlerbirliği arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Mke Ankaragücü – Gençlerbirliği maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.
Mke Ankaragücü- Gençlerbirliği Maçı Ne Zaman Saat Kaçta
Mke Ankaragücü-Gençlerbirliği maçı 12.09.2021 tarihinde saat 17:00 itibari ile başlayacak ve TRTSPOR tarafından canlı olarak yayınlanacaktır.
Mke Ankaragücü- Gençlerbirliği Maçı TRT SPOR Canlı Yayın İzle
Mke Ankaragücü– Gençlerbirliği maçını aşağıda yer alan link üzerinden canlı yayın ile takip edebilirsiniz.
Mke Ankaragücü - Gençlerbirliği Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip
Mke Ankaragücü – Gençlerbirliği maçının canlı skor takibini ve maç anlatımını aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.
Mke Ankaragücü - Gençlerbirliği Puan Durumu
Ev sahibi Mke Ankaragücü takımı oynadığı 3 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 2 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 5 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 7. sırada kendisine yer buldu Rakip Gençlerbirliği takımı oynadığı 3 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 17. sırada kendisine yer buldu
Mke Ankaragücü - Gençlerbirliği Maçının Hakemi
Karşılaşmada (H) BURAK PAKKAN düdük çalacak
Mke Ankaragücü-GençlerbirliğiAttıkları ve Yedikleri Gol Sayıları
Mke Ankaragücü takımı oynadığı 3 maç sonrasında 4 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 3 averajı bulunuyor Gençlerbirliği takımı oynadığı 3 maç sonrasında 2 gol atıp kalesinde 7 gol gördü ve -5 averajı bulunuyor