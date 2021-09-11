Mke Ankaragücü – Gençlerbirliği Maçı Canlı Yayın Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?

Mke Ankaragücü – Gençlerbirliği arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Mke Ankaragücü – Gençlerbirliği maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Mke Ankaragücü- Gençlerbirliği Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Mke Ankaragücü-Gençlerbirliği maçı 12.09.2021 tarihinde saat 17:00 itibari ile başlayacak ve TRTSPOR tarafından canlı olarak yayınlanacaktır.

Mke Ankaragücü- Gençlerbirliği Maçı TRT SPOR Canlı Yayın İzle

Mke Ankaragücü– Gençlerbirliği maçını aşağıda yer alan link üzerinden canlı yayın ile takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Yayın

Mke Ankaragücü - Gençlerbirliği Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Mke Ankaragücü – Gençlerbirliği maçının canlı skor takibini ve maç anlatımını aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Mke Ankaragücü - Gençlerbirliği Puan Durumu

Ev sahibi Mke Ankaragücü takımı oynadığı 3 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 2 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 5 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 7. sırada kendisine yer buldu Rakip Gençlerbirliği takımı oynadığı 3 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 17. sırada kendisine yer buldu

Mke Ankaragücü - Gençlerbirliği Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) BURAK PAKKAN düdük çalacak

Mke Ankaragücü-GençlerbirliğiAttıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Mke Ankaragücü takımı oynadığı 3 maç sonrasında 4 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 3 averajı bulunuyor Gençlerbirliği takımı oynadığı 3 maç sonrasında 2 gol atıp kalesinde 7 gol gördü ve -5 averajı bulunuyor