Süper Lig'de koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Ankaragücü-Hatayspor maçının tarihi belli oldu. Hafta içi oynanacak zorlu mücadele öncesi tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon ligde, ilk galibiyetini 12. haftada Konyaspor'a karşı alan Ankaragücü, haftalardır gelen puan kayıplarının ardından ilk kez güldü. Ankara ekibi, 5 puanla 21. sırada bulunuyor. Hatayspor ise Galatasaray'a yenilmesinin ardından oynadığı son 2 maçını da kazandı. Ligde, 10 maça çıkan Hatay ekibi, 18 puanla 8. sırada yer alıyor. Peki, MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ANKARAGÜCÜ-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de Ankaragücü-Hatayspor arasında oynanacak olan erteleme maçı, 15 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, Eryaman Stadyumu'nda hakem, Hüseyin Göçek tarafından yönetilecek. Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Ankaragücü-Hatayspor maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. Bu karşılaşmayı Çarşamba günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen takip edebilirsiniz.