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  3. MKE Ankaragücü, İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk kez kazandı

MKE Ankaragücü, İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk kez kazandı

ANKARA (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında dün Galatasaray'ı 1-0 yenerek kümede kalma umudunu son 2 haftaya taşıyan MKE Ankaragücü, teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk galibiyetini elde etti.Başkent ekibi, Eryaman Stadı'nda oynanan maçı Oscar Scarione'nin 62. dakikada penaltıdan...

MKE Ankaragücü, İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk kez kazandı

ANKARA (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında dün Galatasaray'ı 1-0 yenerek kümede kalma umudunu son 2 haftaya taşıyan MKE Ankaragücü, teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk galibiyetini elde etti.

Başkent ekibi, Eryaman Stadı'nda oynanan maçı Oscar Scarione'nin 62. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

İbrahim Üzülmez ile 4. maçına çıkan başkent ekibi, genç teknik adam yönetiminde ilk kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

MKE Ankaragücü, 28. haftada Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybettiği maçın ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırarak göreve İbrahim Üzülmez'i getirmişti.

Üzülmez'in takımın başında yer aldığı ilk maçta deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, daha sonra sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.

Göztepe deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen başkent temsilcisi, dün Ankara'da Galatasaray'ı 1-0 yenerek puanını 29'a yükseltti ve kümede kalma umudunu son iki haftaya taşıdı.

MKE Ankaragücü, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını arasından sonra ligde ilk kez üç puanla tanıştı. Galatasaray maçı öncesi son galibiyetini 26. haftada Çaykur Rizespor karşısında elde eden sarı-lacivertli ekip, böylece 5 maç sonra kazandı.

Kaynak: AA

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