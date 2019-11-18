MKE Ankaragücü ile Trabzonspor arasında 73. randevu

Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor ligde 73. kez karşı karşıya gelecek.

Verilen milli aranın ardından Süper Lig'in 12. haftasında, alt sıralardan kurtulmak isteyen MKE Ankaragücü ile liderlik mücadelesi veren Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadelede iki takımında 3 puana ihtiyacı var. Geçmişte oynanan 72 maçtan, Trabzonspor 37, MKE Ankaragücü ise 16 kez galip ayrılırken 19 maç beraberlikle sonuçlandı.

Ankara'da sarı-lacivertlilerin üstünlüğü

Hafta sonu rakibi Trabzonspor'u Eryaman Stadı'nda ağırlayacak olan MKE Ankaragücü, evinde oynadığı 36 lig maçının 14'ünü kazanırken, bordo-mavili ekip ise 13 maçtan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta berabere kaldı. Sarı-lacivertli Başkent ekibi, Trabzonspor'a karşı Ankara'da son galibiyetini 2009-2010 sezonunda 1-0'lık skor ile alırken sarı-lacivertli ekibin golü Robert Vittek'ten geldi

Başkent ekibinin en farklı galibiyetinde Trabzonspor'un golleri Ünal Karaman'dan geldi

Ankara'da oynanan 36 maçta MKE Ankaragücü, sahasında en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda 5-2'lik skor ile alırken, Trabzonspor'un iki golü şimdiki teknik direktörü olan Ünal Karaman tarafından geldi. Trabzonspor, Başkent deplasmanındaki en farklı galibiyetini 2011-2012 sezonunda 4-0'lık skor ile elde etti.

MKE Ankaragücü, 161 gün sonra Mustafa Kaplan ile sahada

Geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nü ligde tutan ve bu sezon başında Gençlerbirliği ile anlaşan Teknik Direktör Mustafa Kaplan, burada istediği başarıyı yakalayamadı. Metin Diyadin'den istediği verimi alamayan ve yolları ayıran MKE Ankaragücü, eski hocası Mustafa Kaplan ile tekrar anlaştı. Teknik Direktör Kaplan, Trabzonspor maçı ile birlikte 161 gün sonra yeniden sarı lacivertli Başkent ekibinin başında sahaya çıkacak.

İki takımın Süper Lig'deki son durumu

MKE Ankaragücü ligde bu sezon Kasımpaşa ve Gençlerbirliği karşısında 3 puan alırken, son 5 haftada sadece 1 puan kazanabildi. 3 puana hasret kalan Başkent ekibi ligde topladığı 9 puan ile 17. sırada bulunuyor. Trabzonspor, ligde Sivasspor ve Göztepe'ye kaybederken, bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 3 beraberlik 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Bordo mavili ekip topladığı 19 puan ile lig lideri Sivasspor'un 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: İHA