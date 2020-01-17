MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: 0-1

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Samet Çavuş, Abdullah Bora Özkara

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay - Cebrail Karayel, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay,(Dk. 69 Hasan Kaya), Ricardo Faty,(Dk. 86 Hector Canteros), Wilfred Moke,(Dk.45 Alper Önal), Stelios Kitsiou, Oscar Scarione, İlhan Parlak

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı - Skubic , Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, (Dk.87 Shengelia), Milosevic, Dacı, (Dk.64 Faruku Miya), Thuram (Dk.81 Bajic)

GOLLER:Dk. 90+2 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında MKE Ankaragücü sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90+2'nci dakikada Shengelia kaydetti.

16'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Milosevic, ceza sahasına girerek yaptığı ortaya Thuram kale içinde dokunamadı ve savunma topu uzaklaştırdı.

18'inci dakikada Volkan'ın pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Milosevic'in şutu kaleci Korcan'ı geçerek arka direkten auta çıktı.

45'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Kitsiou ortaladı. Scarione ceza sahası içinde topu etse de Konyaspor savunması araya girerek gole izin vermedi.

57'nci dakikada sağ taraftan Cebrail'in ortasına, penaltı noktası üzerinde topa yükselen Faty'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

69'uncu dakikada konuk ekip mutlak gol fırsatından yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan Alper Uludağ, çizgiye indikten sonra içeri çevirdi. Ömer Ali'nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Korcan'ı geçen topa Pinto son anda ayak koydu.

90+2'nci dakikada Konyaspor golü buldu. Bajic'in pasıyla ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Shengelia'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Korcan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İttifak Holding Konyaspor deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Öte yandan mücadele devam ederken tribünlerde çıkan kavga sonucunda Konyasporlu bir taraftar göz altına alındı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA