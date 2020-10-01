Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. haftanın oynanacağı ligde, MKE Ankaragücü, Kayserispor'u ağırlayacak. Zorlu mücadele, iki takım taraftarları tarafından da araştırılıyor. Ligde çıktığı 3 maçta yalnızca 1 galibiyet alan Kayserispor, aldığı 2 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor. Ankaragücü ise oynadığı 2 maçta, galibiyet alamadı. 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Ankaragücü, 1 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki, MKE Ankaragücü - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Ankaragücü - Kayserispor mücadelesi, 2 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, Eryaman Stadyumunda hakem Bahattin Şimşek'in yönetiminde geçecek. Şimşek'in yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Bilal Gölen üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Ankaragücü ve Kayserispor arasında oynanacak olan 4. hafta mücadelesi, beIN SPORTS HD 2 kanalında naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

MKE ANKARAGÜCÜ: Ricardo Friedrich - Stelios Kit, Michal Pazdan, Erdi Dikmen, Tiago Pinto, Assane Diousse, Idriz Voca, Luka Adzic, Joseph Paintsil, Alper Potuk, Torgeir Borven

HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung- Lopes, Sapunaru, Dimitrios, Yasir, Lennon, Hasan Hüseyin, Campanharo, Muğdat, Krvzic, Kanga