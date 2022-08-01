Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 1. Hafta maçlarıyla başlayacak. Bu kapsamda MKE Ankaragücü ile Konyaspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde MKE Ankaragücü– Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: MKE ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 1.haftasındaki MKE Ankaragücü - Konyaspor maçı 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü Eryaman Stadyumu oynanacak. Zorlu müsabaka saat 21.45 'te başlayacak.

Maçı yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.