Her geçen hafta heyecan dozunun giderek arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 10. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda haftanın açılış maçında galibiyeti hedefleyen iki takım MKE Ankaragücü ve Manisa FK kozlarını paylaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında MKE Ankaragücü - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte o soruların cevapları...

MKE ANKARAGÜCÜ - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MKE Ankaragücü - Manisa FK maçı 22 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti almak istediği bu zorlu müsabaka Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

MKE ANKARAGÜCÜ - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü - Manisa FK maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Avaz'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Oğuz Kağan Çalışır yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Volkan Okur görev alacak.