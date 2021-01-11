Mke Ankaragücü, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Mke Ankaragücü, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Mke Ankaragücü, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Mke Ankaragücü ve Medipol Başakşehir mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 18. hafta maçında Mke Ankaragücü sahasında Medipol Başakşehir ile 10.01.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Mke Ankaragücü, Medipol Başakşehir Maç Sonucu Ne Oldu?
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Mke Ankaragücü, Medipol Başakşehir maç sonucu:
|Mke Ankaragücü
|Medipol Başakşehir
|1
|2
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Mke Ankaragücü, Medipol Başakşehir maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
10.01.2021 16:00
Mke Ankaragücü Medipol Başakşehir Maçının Hakemleri
Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Tarık Ongun(1. Yardımcı Hakem), Alpaslan Dedeş(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Emre Kargın(avar)
Mke Ankaragücü
Mke Ankaragücü İlk 11
25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 50. Zvonımır Sarlıja, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 4. Erdi Dikmen, 89. Atila Turan, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 35. Danıel Lukasık, 11. Saba Lobjanıdze, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı, 88. Endrı Çekıçı, 22. Torgeır Borven
Yedekler
1. Korcan Çelikay, 19. Cebrail Karayel, 55. Murat Sipahioğlu, 61. Yusuf Eren Göktaş, 80. Anıl Dikmen, 42. Idrız Voca, 18. Şahverdi Çetin, 10. Orkan Çınar, 21. Berke Gürbüz, 28. Joseph Paıntsıl
Teknik Sorumlu
Necati Erkmen
Goller
Endrı Çekıçı,20.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Atakan Rıdvan Çankaya 45.dk, Sarı Kart Atila Turan 48.dk
Oyundan Çıkanlar
Zvonımır Sarlıja 77.dk, Danıel Lukasık 79.dk, El Hadjı Assane Dıousse 56.dk, Torgeır Borven 56.dk, Endrı Çekıçı 56.dk
Oyuna Girenler
Cebrail Karayel 77.dk, Orkan Çınar 79.dk, Idrız Voca 56.dk, Joseph Paıntsıl 56.dk, Şahverdi Çetin 56.dk
Medipol Başakşehir İlk 11
1. Volkan Babacan, 3. Hasan Ali Kaldırım, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 11. Nacer Chadlı, 17. İrfan Can Kahveci, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues
Yedekler
13. Ahmet Said Kıvanç, 5. Mehmet Topal, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 19. Demba Ba, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 33. Uğur Uçar, 88. Cemali Sertel
Teknik Sorumlu
Okan Buruk
Goller
Edın Vısca,17.dk (f), Demba Ba,56.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart İrfan Can Kahveci 45.dk, Sarı Kart Danijel Aleksic 90+4.dk, Sarı Kart Rafael Pereıra Da Sılva 79.dk
Oyundan Çıkanlar
İrfan Can Kahveci 75.dk, Nacer Chadlı 35.dk, Edın Vısca 86.dk, Deniz Türüç 75.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 46.dk
Oyuna Girenler
Berkay Özcan 75.dk, Danijel Aleksic 35.dk, Mehmet Topal 86.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 75.dk, Demba Ba 46.dk
Süper Lig 18. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|17
|11
|2
|4
|39
|21
|35
|18
|2
|Galatasaray
|17
|10
|3
|4
|34
|14
|33
|20
|3
|Fenerbahçe
|16
|10
|2
|4
|32
|21
|32
|11
|4
|Gaziantep FK
|17
|8
|7
|2
|31
|19
|31
|12
|5
|Alanyaspor
|17
|9
|3
|5
|28
|14
|30
|14
|6
|Hatayspor
|17
|8
|4
|5
|25
|22
|28
|3
|7
|Trabzonspor
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|26
|-1
|8
|Fatih Karagümrük
|17
|6
|6
|5
|27
|23
|24
|4
|9
|Antalyaspor
|18
|6
|6
|6
|19
|25
|24
|-6
|10
|Konyaspor
|17
|6
|4
|7
|24
|21
|22
|3
|11
|Sivasspor
|17
|5
|7
|5
|19
|21
|22
|-2
|12
|Başakşehir FK
|17
|6
|4
|7
|24
|28
|22
|-4
|13
|Yeni Malatyaspor
|17
|5
|6
|6
|21
|23
|21
|-2
|14
|Çaykur Rizespor
|17
|5
|6
|6
|22
|30
|21
|-8
|15
|Göztepe
|17
|4
|7
|6
|21
|20
|19
|1
|16
|Kasımpaşa
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|19
|-8
|17
|Gençlerbirliği
|17
|5
|4
|8
|18
|31
|19
|-13
|18
|Kayserispor
|17
|4
|4
|9
|11
|21
|16
|-10
|19
|MKE Ankaragücü
|17
|4
|3
|10
|20
|27
|15
|-7
|20
|Denizlispor
|17
|3
|5
|9
|17
|28
|14
|-11
|21
|BB Erzurumspor
|17
|3
|4
|10
|16
|30
|13
|-14
Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları
|09.01.0021
|Sivasspor
|2-1
|Gaziantep FK
|09.01.0021
|Kayserispor
|1-0
|Yeni Malatyaspor
|09.01.0021
|Göztepe
|0-1
|Antalyaspor
|09.01.0021
|Galatasaray
|6-0
|Gençlerbirliği
|10.01.0021
|Fatih Karagümrük
|2-1
|Konyaspor
|10.01.0021
|Çaykur Rizespor
|1-1
|Denizlispor
|10.01.0021
|Hatayspor
|2-2
|Beşiktaş
|10.01.0021
|MKE Ankaragücü
|1-2
|Başakşehir FK
|11.01.0021
|BB Erzurumspor
|Fenerbahçe
|11.01.0021
|Alanyaspor
|Kasımpaşa