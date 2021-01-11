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Mke Ankaragücü, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Mke Ankaragücü, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mke Ankaragücü, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Mke Ankaragücü, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Mke Ankaragücü ve Medipol Başakşehir mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Mke Ankaragücü sahasında Medipol Başakşehir ile 10.01.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Mke Ankaragücü, Medipol Başakşehir Maç Sonucu Ne Oldu?

Mke Ankaragücü - Medipol Başakşehir Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Mke Ankaragücü, Medipol Başakşehir maç sonucu:

MKE ANKARAGÜCÜ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mke Ankaragücü Medipol Başakşehir
1 2

Mke Ankaragücü Medipol Başakşehir Maçının Özeti İçin Tıklayın

Mke Ankaragücü, Medipol Başakşehir maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

10.01.2021 16:00

Mke Ankaragücü Medipol Başakşehir Maçının Hakemleri

Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Tarık Ongun(1. Yardımcı Hakem), Alpaslan Dedeş(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Emre Kargın(avar)

MKE ANKARAGÜCÜMke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 50. Zvonımır Sarlıja, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 4. Erdi Dikmen, 89. Atila Turan, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 35. Danıel Lukasık, 11. Saba Lobjanıdze, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı, 88. Endrı Çekıçı, 22. Torgeır Borven

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 19. Cebrail Karayel, 55. Murat Sipahioğlu, 61. Yusuf Eren Göktaş, 80. Anıl Dikmen, 42. Idrız Voca, 18. Şahverdi Çetin, 10. Orkan Çınar, 21. Berke Gürbüz, 28. Joseph Paıntsıl

Teknik Sorumlu

Necati Erkmen

Goller

Endrı Çekıçı,20.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Atakan Rıdvan Çankaya 45.dk, Sarı Kart Atila Turan 48.dk

Oyundan Çıkanlar

Zvonımır Sarlıja 77.dk, Danıel Lukasık 79.dk, El Hadjı Assane Dıousse 56.dk, Torgeır Borven 56.dk, Endrı Çekıçı 56.dk

Oyuna Girenler

Cebrail Karayel 77.dk, Orkan Çınar 79.dk, Idrız Voca 56.dk, Joseph Paıntsıl 56.dk, Şahverdi Çetin 56.dk

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

1. Volkan Babacan, 3. Hasan Ali Kaldırım, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 11. Nacer Chadlı, 17. İrfan Can Kahveci, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues

Yedekler

13. Ahmet Said Kıvanç, 5. Mehmet Topal, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 19. Demba Ba, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 33. Uğur Uçar, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

Edın Vısca,17.dk (f), Demba Ba,56.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart İrfan Can Kahveci 45.dk, Sarı Kart Danijel Aleksic 90+4.dk, Sarı Kart Rafael Pereıra Da Sılva 79.dk

Oyundan Çıkanlar

İrfan Can Kahveci 75.dk, Nacer Chadlı 35.dk, Edın Vısca 86.dk, Deniz Türüç 75.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 46.dk

Oyuna Girenler

Berkay Özcan 75.dk, Danijel Aleksic 35.dk, Mehmet Topal 86.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 75.dk, Demba Ba 46.dk

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş17112439213518
2Galatasaray17103434143320
3Fenerbahçe16102432213211
4Gaziantep FK1787231193112
5Alanyaspor1793528143014
6Hatayspor178452522283
7Trabzonspor17755192026-1
8Fatih Karagümrük176652723244
9Antalyaspor18666192524-6
10Konyaspor176472421223
11Sivasspor17575192122-2
12Başakşehir FK17647242822-4
13Yeni Malatyaspor17566212321-2
14Çaykur Rizespor17566223021-8
15Göztepe174762120191
16Kasımpaşa16547182619-8
17Gençlerbirliği17548183119-13
18Kayserispor17449112116-10
19MKE Ankaragücü174310202715-7
20Denizlispor17359172814-11
21BB Erzurumspor173410163013-14

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları

09.01.0021Sivasspor2-1Gaziantep FK
09.01.0021Kayserispor1-0Yeni Malatyaspor
09.01.0021Göztepe0-1Antalyaspor
09.01.0021Galatasaray6-0Gençlerbirliği
10.01.0021Fatih Karagümrük2-1Konyaspor
10.01.0021Çaykur Rizespor1-1Denizlispor
10.01.0021Hatayspor2-2Beşiktaş
10.01.0021MKE Ankaragücü1-2Başakşehir FK
11.01.0021BB ErzurumsporFenerbahçe
11.01.0021AlanyasporKasımpaşa
Onur Çelik
Spor Editörü


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