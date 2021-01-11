Mke Ankaragücü, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Mke Ankaragücü, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Mke Ankaragücü ve Medipol Başakşehir mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Mke Ankaragücü sahasında Medipol Başakşehir ile 10.01.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Mke Ankaragücü, Medipol Başakşehir Maç Sonucu Ne Oldu? Mke Ankaragücü - Medipol Başakşehir Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Mke Ankaragücü, Medipol Başakşehir maç sonucu: Mke Ankaragücü Medipol Başakşehir 1 2 Mke Ankaragücü Medipol Başakşehir Maçının Özeti İçin Tıklayın Mke Ankaragücü, Medipol Başakşehir maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

10.01.2021 16:00

Mke Ankaragücü Medipol Başakşehir Maçının Hakemleri

Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Tarık Ongun(1. Yardımcı Hakem), Alpaslan Dedeş(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Emre Kargın(avar)

Mke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 50. Zvonımır Sarlıja, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 4. Erdi Dikmen, 89. Atila Turan, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 35. Danıel Lukasık, 11. Saba Lobjanıdze, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı, 88. Endrı Çekıçı, 22. Torgeır Borven

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 19. Cebrail Karayel, 55. Murat Sipahioğlu, 61. Yusuf Eren Göktaş, 80. Anıl Dikmen, 42. Idrız Voca, 18. Şahverdi Çetin, 10. Orkan Çınar, 21. Berke Gürbüz, 28. Joseph Paıntsıl

Teknik Sorumlu

Necati Erkmen

Goller

Endrı Çekıçı,20.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Atakan Rıdvan Çankaya 45.dk, Sarı Kart Atila Turan 48.dk

Oyundan Çıkanlar

Zvonımır Sarlıja 77.dk, Danıel Lukasık 79.dk, El Hadjı Assane Dıousse 56.dk, Torgeır Borven 56.dk, Endrı Çekıçı 56.dk

Oyuna Girenler

Cebrail Karayel 77.dk, Orkan Çınar 79.dk, Idrız Voca 56.dk, Joseph Paıntsıl 56.dk, Şahverdi Çetin 56.dk

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

1. Volkan Babacan, 3. Hasan Ali Kaldırım, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 11. Nacer Chadlı, 17. İrfan Can Kahveci, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues

Yedekler

13. Ahmet Said Kıvanç, 5. Mehmet Topal, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 19. Demba Ba, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 33. Uğur Uçar, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

Edın Vısca,17.dk (f), Demba Ba,56.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart İrfan Can Kahveci 45.dk, Sarı Kart Danijel Aleksic 90+4.dk, Sarı Kart Rafael Pereıra Da Sılva 79.dk

Oyundan Çıkanlar

İrfan Can Kahveci 75.dk, Nacer Chadlı 35.dk, Edın Vısca 86.dk, Deniz Türüç 75.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 46.dk

Oyuna Girenler

Berkay Özcan 75.dk, Danijel Aleksic 35.dk, Mehmet Topal 86.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 75.dk, Demba Ba 46.dk

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 17 11 2 4 39 21 35 18 2 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 33 20 3 Fenerbahçe 16 10 2 4 32 21 32 11 4 Gaziantep FK 17 8 7 2 31 19 31 12 5 Alanyaspor 17 9 3 5 28 14 30 14 6 Hatayspor 17 8 4 5 25 22 28 3 7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 26 -1 8 Fatih Karagümrük 17 6 6 5 27 23 24 4 9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 24 -6 10 Konyaspor 17 6 4 7 24 21 22 3 11 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 22 -2 12 Başakşehir FK 17 6 4 7 24 28 22 -4 13 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 21 -2 14 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 21 -8 15 Göztepe 17 4 7 6 21 20 19 1 16 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 19 -8 17 Gençlerbirliği 17 5 4 8 18 31 19 -13 18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 16 -10 19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 15 -7 20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 14 -11 21 BB Erzurumspor 17 3 4 10 16 30 13 -14

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları