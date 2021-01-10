MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS CANLI YAYIN

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftasıyla devam edecek olan ligde MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma hakkındaki tüm bilgileri haberimizde sunduk. Peki, MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

MKE Ankaragücü, ligde oynadığı son 16 maçta, 15 puan toplayarak 19. sıraya yerleşti. Başakşehir ise 16 maçta 19 puana ulaşarak puan durumunda 15. sırada yer aldı.

ANKARAGÜCÜ-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı, 10 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından yönetilecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. Bu karşılaşmayı Pazar saat 16.00'da beIN SPORTS 1 kanalından takip edebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ