MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir karşı karşyıa geliyor. Peki, MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftasıyla devam edecek olan ligde MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma hakkındaki tüm bilgileri haberimizde sunduk. Peki, MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
MKE Ankaragücü, ligde oynadığı son 16 maçta, 15 puan toplayarak 19. sıraya yerleşti. Başakşehir ise 16 maçta 19 puana ulaşarak puan durumunda 15. sırada yer aldı.
ANKARAGÜCÜ-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı, 10 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından yönetilecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. Bu karşılaşmayı Pazar saat 16.00'da beIN SPORTS 1 kanalından takip edebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Süper Lig tarihinde Başakşehir'i konuk ettiği ilk maçı kazanan Ankaragücü (Eylül 2007), daha sonraki altı karşılaşmada galibiyet alamadı (3B 3M).
- Başakşehir'in 2011/12 sezonundan bu yana Süper Lig'de puan vermediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Ankaragücü (6G).
- Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Ankaragücü (1M), bu galibiyetlerde toplam 9 gol attı ve fileleri havalandıramadığı tek karşılaşmayı kaybetti.
- Deplasmanda dört maçtır galip gelemeyen Başakşehir (1B 3M), tek Süper Lig sezonunda daha uzun bir hasreti en son Kasım 2016-Şubat 2017 arasında yaşamıştı (beş maç).
- İstanbul takımlarını konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçının sadece ikisini kaybeden Ankaragücü (3G 4B), bu yenilgilerin birini son karşılaşmada Beşiktaş'tan aldı.